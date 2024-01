Sequestro di animali a Acqui Terme (AL): cani denutriti e conigli in pessime condizioni

Rinvenuti nello stesso luogo dalle guardie zoofile Oipa anche conigli da carne stipati in gabbie piene di escrementi, senza cibo né acqua, e galline.

AQUI TERME (ALESSANDRIA) – Tre cani denutriti, intestati a persone diverse e senza libretto di vaccinazioni, detenuti in singoli box fatiscenti ad Acqui Terme, sono stati sequestrati dalle guardie zoofile Oipa, in collaborazione l‘Azienda sanitaria locale.

Il fatto è avvenuto in provincia di Alessandria, ad Aqui Terme, dove sequestrato è stato anche un coniglio. Il detentore, un cacciatore, è stato denunciato per maltrattamento.

«Abbiamo trovato cinque segugi in un terreno adibito a deposito per attrezzi» racconta la coordinatrice del Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Alessandria e provincia, Cristina Destro. «Vivevano in singoli recinti ricoperti delle loro deiezioni e senza cucce coibentate. Tre di loro erano visibilmente sottopeso e uno soffriva anche di un’evidente ernia, come attestato dal veterinario dell’Asl intervenuto sul posto. Li abbiamo sequestrati, lasciando delle prescrizioni per migliorare la detenzione degli altri due».

I cani si trovano ora nel canile municipale di Acqui. Nello stesso deposito, oltre ai cani, sono stati trovati anche conigli da carne e galline. «I conigli, ricoperti da escrementi privi di cibo e di acqua, erano chiusi all’interno di gabbie… più conigli in una gabbia» continua Cristina Destro. «Abbiamo lasciato delle prescrizioni anche per loro, sequestrandone solo uno. Torneremo a controllare che siano osservate. Se così non sarà, valuteremo anche il loro sequestro».

Oipa invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento e di rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento ad Alessandria e provincia, è possibile scrivere a [email protected] o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/alessandria.

Per segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi.