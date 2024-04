Sequestro alimentare e di vestiario nel Veneziano

Operazione contro la contraffazione di articoli artigianali e la messa in circolo di alimenti non conformi alle norme.

MESTRE (VE) – “La Guardia di Finanza di Venezia ha messo a segno una bella operazione contro la contraffazione di articoli artigianali e la messa in circolo di alimenti non conformi alle norme, sia a Venezia che a Mestre. Complimenti e grazie alle Fiamme Gialle per l’ottimo lavoro”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto commenta il sequestro di oltre 17mila articoli artigianali e accessori da abbigliamento privi delle indicazioni di legge e di 63 chili di alimenti privi delle indicazioni contro gli allergeni.

“Le produzioni fasulle – aggiunge Zaia – sono un grave vulnus per il buon nome del nostro artigianato di qualità e per i tanti commercianti onesti che rispettano la legge e i consumatori. Addirittura peggiore – conclude il Presidente – il fatto che ci siano in giro prodotti alimentari non regolari. In questo caso, l’assenza delle indicazioni sugli allergeni avrebbe potuto causare danni anche gravi alla salute”.