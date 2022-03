Sensation seeking behaviour: la ricerca del brivido anche nel gioco

Semplici e complesse, le emozioni sono alla base di ogni nostra attività individuale e interpersonale. Considerate al pari della nostra bussola interiore, le emozioni ci aiutano ad affrontare ogni situazione, sia intima sia interpersonale, intervenendo nei processi di giudizio, decisione e ragionamento. Oltre ad attivare processi neurofisiologici, esse rappresentano l’espressione più immediata del nostro sentire.



Il mondo delle emozioni: la sensation seeking behaviour

è inconcepibile una vita senza emozioni. Nella realtà, nel sogno, nel gioco; sentimenti, stati d’animo e sensazioni accompagnano la quotidianità di ciascuno. In qualsiasi contesto, il sentire, inteso come processo affettivo-cognitivo, è sempre presente in ogni attività. Di lunga o breve durata, positive o negative: non esiste un mondo senza emozioni. Alcune di esse nascono spontaneamente; altre, invece, da eventi più ricercati. Tra queste ultime prevale la sensation seeking behaviour, tipica di chi ha sete di avventura e novità. Quest’ultima è inoltre sempre presente nell’interiorità di atleti di sport estremi; ma cosa spinge le persone che praticano il paracadutismo o altre attività? Perché rischiare la vita in maniera gratuita? Qual è il vero motivo soggiacente all’irrefrenabile desiderio di provare forti emozioni sfidando il rischio?

Chi tende alla costante ricerca delle vertigini emotive aprendosi al pericolo è anzitutto una persona che ama sorpassare i propri limiti. L’effetto? Una vertigine sensazionale: al brivido di adrenalina consegue l’euforia, con successiva impennata delle sensazioni momentanee di superiorità. Chi ama il rischio vuole vincere se stesso e sentirsi padrone del mondo; un desiderio che va al di là del semplice esibizionismo. Spirito di competizione e orientamento al perfezionamento interiore guidano il ricercatore del brivido, spinto da coraggio e, spesso, incoscienza, con un pizzico di follia.



Il brivido guida anche le dinamiche del gioco online

L’abuso del pericolo e la ricerca di emozioni forti rappresentano spesso il trampolino di lancio per sentirsi vivi e, spesso, abbattere fobie infantili non superate. Il brivido non coinvolge solo gli sportivi, ma si estende anche al mondo del gioco. La sensation seeking behaviour impera in particolare nei giochi di competizione, ad esempio i giochi di ruolo, o in quelli aleatori, come i giochi da tavolo e le varietà di gambling riportate nel sito infocasino.it.

L’avventura, l’ignoto, il rischio: la combinazione di questi tre elementi risulta particolarmente attraente agli occhi di chi è alla costante ricerca della novità. Prima di intraprendere un’attività caratterizzata dal connubio di queste tre principali componenti è bene organizzarsi per uscire dalla zona di comfort e affrontare le differenti situazioni con piena consapevolezza e preparazione. Non bisogna lasciarsi travolgere dalle emozioni e tralasciare la questione della sicurezza: la tutela deve essere sempre il principio prima di ogni azione.



Per contesti differenti si intendono le varie problematiche a cui si può incorrere. Il gambling, ad esempio, presenta dinamiche spesso spinose, soprattutto nei giochi caratterizzati da un alto livello di imprevedibilità a svantaggio delle reali abilità del giocatore, ripiegato in un ruolo passivo nelle dinamiche imperanti del caso. Le limitazioni dell’azione innesca nell’utente spiacevoli reazioni psicofisiche che, percepite come indispensabili, portano all’ineluttabile circuito della dipendenza. Le persone che sfidano ripetutamente la fortuna affidandosi alle cieche modalità del caso risultano sempre più estraniate dalla vita sociale e, in generale, alienate dalla realtà.



Sport e giochi aleatori: suggerimenti per limitare il rischio

Sia nello sport che nel gioco è bene non lasciarsi sopraffare dall’istinto: allenare l’intelligenza emotiva è l’unico rimedio per vivere i propri desideri senza correre troppi rischi. In merito ci viene in aiuto l’intelligenza emotiva, la cui infrastruttura poggia su tre pilastri fondamentali: autocontrollo, autoconsapevolezza ed empatia. Come lascia intendere il nome, questa potentissima abilità consente di utilizzare il vocabolario di emozioni in modo intelligente. Per acquisire piena consapevolezza del nostro sentire è necessario essere consapevoli dei propri stati interiori per comprenderne le origini e, soprattutto, per imparare ad accettarli.

Essere consapevoli di se stessi significa comprendere e ascoltare il proprio stato emotivo. L’intelligenza emotiva e l’autocontrollo sono essenziali per vivere le emozioni proprie e degli altri senza pregiudizi e, soprattutto, senza reprimerle. Allenarsi all’ascolto alimenta una grande capacità umana: l’empatia.