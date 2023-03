Semifinali di Eurocup, Francesca Pan chiama a raccolta i tifosi

Grandi serate europee al Taliercio, oggi giovedì 2 marzo alle 19.30 andrà in scena la partita di ritorno dei quarti di finale di Eurocup Women in cui l’Umana Reyer sfiderà le israeliane dell’Elitzur Landco Ramla.

“Giochiamo una sfida importantissima che vale la qualificazione alle semifinali di Eurocup e noi dovremo vincere di sei o più punti. Ramla è una squadra di alto livello, molto forte nelle individualità delle singole giocatrici. Quello che dobbiamo fare noi è continuare come stiamo facendo, giocando come abbiamo fatto all’andata con energia e determinazione fin dall’inizio, sistemando le piccole cose che non hanno funzionato che poi sono quelle che fanno la differenza. Quando si giocano partite con la differenza canestri è come giocare una partita lunga ottanta minuti: ora è come se fossimo all’intervallo e siamo sotto di cinque punti quindi la partita è apertissima e gare così si vincono all’ultimo quarto. Siamo cariche e non vediamo l’ora di giocare, speriamo di vedere un Taliercio pieno con tanti tifosi come nel turno precedente. Ci hanno sostenuto tanto e dato una grandissima mano e vorrei che quell’atmosfera si ripetesse anche per questa partita. Vi aspettiamo!”, ha detto la capitana Francesca Pan.

All’andata le orogranata hanno ceduto 80-75 al termine di una gara fisica e combattuta per tutti e quaranta i minuti, spuntata dalle padrone di casa solamente nel finale. Sarà quindi battaglia per Pan e compagne che cercheranno di ribaltare la differenza canestri (-5) della prima partita per staccare il pass per la semifinale della competizione europea.

La squadra che passerà il turno sfiderà la vincente di Galatasaray Cagdas Factory (TUR)- Cadi la Seu (SPA) sempre nel doppio confronto di andata/ritorno con differenza canestri. La squadra con la più alta posizione nel ranking giocherà la seconda gara in casa.

I risultati della gara di andata degli altri quarti di finale:

Angers (FRA)-LDLC Asvel Feminin (FRA) 58-88

Casademont Zaragoza (SPA)-Villeneuve d’Ascq LM (FRA) 68-84

Galatasaray Cagdas Factory (TUR)- Cadi la Seu (SPA) 86-61