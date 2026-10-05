Semaforo nuovo, sicurezza migliorata

È stato inaugurato sabato 3 ottobre, il nuovo attraversamento pedonale semaforizzato lungo la SP64var – Tangenziale Ovest, all’incrocio con via Selve, a Mogliano Veneto, realizzato per mettere in sicurezza il collegamento ciclopedonale tra via Selve e via Motta

Mogliano Veneto (TV) – Inaugurato sabato il nuovo attraversamento pedonale semaforizzato lungo la SP64var – Tangenziale Ovest, all’incrocio con via Selve. L’intervento, dal valore complessivo di 80mila euro, è stato finanziato per metà dal Comune di Mogliano Veneto e per metà dalla Provincia di Treviso. L’intera realizzazione dell’opera è stata gestita dal Comune sotto la supervisione della Provincia.

I lavori hanno previsto il restringimento della carreggiata, con l’eliminazione delle corsie di immissione e delle zebrature, così da limitare il più possibile i sorpassi, e l’installazione di un semaforo pedonale a chiamata, che consente a chi percorre l’itinerario ciclopedonale di attraversare fermando temporaneamente il traffico veicolare.

«Con questo piccolo, ma importante intervento rendiamo finalmente sicuro un punto critico del percorso ciclopedonale che collega la frazione di Campocroce con il quartiere Ovest-Ghetto. Ogni giorno sono molti i cittadini, ma anche i cicloturisti, che percorrono questo suggestivo itinerario che, tra le altre cose, collega Treviso con Venezia. Questa opera pubblica dimostra che quando si fa rete tra enti si possono raggiungere importanti risultati a beneficio di tutta la comunità», dichiara il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato.

«Per la Provincia di Treviso la sicurezza stradale è una priorità ed è proprio grazie alla collaborazione tra la Provincia e il Comune di Mogliano che, oggi, inauguriamo il nuovo attraversamento pedonale che collega la frazione di Campocroce con il quartiere Ovest-Ghetto – le parole di Marco Donadel, Presidente della Provincia di Treviso –. Si tratta di un’opera che permette di garantire protezione ai cittadini in fase di attraversamento in un punto particolarmente critico, grazie all’installazione del semaforo a chiamata e la contestuale soppressione della corsia centrale di accumulo. Un intervento importante che mette al centro la tutela dei cittadini e il miglioramento della rete viaria territoriale: proprio quest’anno, per rinnovare questo impegno, ho messo a disposizione dei Comuni ulteriori 4 milioni di euro nell’ambito di un nuovo bando viabilità, destinato alle Amministrazioni comunali, per cofinanziare opere pubbliche che migliorino i flussi di traffico nelle nostre strade, salvaguardando la sicurezza dei cittadini negli spostamenti, siano essi a piedi, in bici, in moto o in auto».

Alla cerimonia, iniziata alle 10:30 all’incrocio tra la Tangenziale Ovest e via Selve, erano presenti i Presidenti di Quartiere: Leonardo Corò per l’Ovest-Ghetto e Sebastiano Montuori per Campocroce, oltre a molti consiglieri comunali e cittadini.

Responsabile unico di progetto il geom. Marco Semenzato; progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza l’ing. Pierangelo Soligo. L’impresa esecutrice è stata Alfa Srl.

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