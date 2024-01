Sei un italiano fuorisede? Non puoi votare alle Europee (o forse sì)

Il tempo scorre e le elezioni Europee si avvicinano. Perché gli italiani fuorisede non hanno il diritto di votare, esattamente come fanno i fuorisede in tutto il resto d’Europa?

Dal 6 al 9 giugno 2024 saremo tutti chiamati al voto per le elezioni Europee. Anzi, non proprio tutti, perché se sei un italiano fuorisede non avrai diritto di voto. (Magra consolazione, a farci compagnia ci sono anche Malta e Cipro).

Sono anni che la classe politica afferma di essere favorevole al diritto di voto dei fuorisede, ma puntualmente ogni proposta di legge portata in Parlamento naufraga senza essere approvata.

Attenzione però, perché oggi si intravede un’opportunità: la Camera dei Deputati ha infatti approvato una legge che delega il Governo a mettere in pratica il voto fuorisede. Peccato che questa legge sia ferma in Senato già da diversi mesi e se non dovesse essere approvata entro il 15 febbraio, non ci saranno i tempi tecnici per riuscire ad approvare la possibilità di voto ai 5 milioni di elettori italiani fuorisede alle votazioni di giugno 2024.

Possiamo fare qualcosa? Possiamo chiedere a gran voce alla Politica che anche l’Italia finalmente garantisca il voto a distanza alle persone fuorisede. Dal 30 gennaio al 1° febbraio avrà luogo una corposa mobilitazione davanti a Palazzo Madama per ricordare ai senatori l’urgenza di approvare la legge che potrà garantire a cittadini e cittadine fuorisede di esercitare il loro diritto di voto.

Per prendere parte alla mobilitazione è sufficiente iscriversi alla Lega Fuorisede sul sito o sull’app del Fantasanremo. Anche il palcoscenico dell’Ariston, infatti, si farà promotore della campagna sul voto fuorisede (dal 6 al 10 febbraio 2024).