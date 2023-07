Sei il peggiore turista al mondo? Vinci una vacanza sulle Dolomiti

“La natura è in pericolo. Cerchiamo il colpevole”. Alla ricerca di turisti responsabili di viaggi irresponsabili per far vivere loro una vacanza estrema nelle Dolomiti Bellunesi. Candidature su www.rechargenature.com entro il 30 luglio 2023.

BELLUNO – “Recharge Nature” è la campagna che ha come principale obiettivo quello di rilanciare il territorio prezioso e fragile delle Dolomiti Bellunesi, che negli ultimi anni ha vissuto momenti difficili come la Tempesta Vaia, attraverso un’azione di promozione innovativa che ponga un particolare accento sull’impatto del viaggiatore sull’ambiente.

Il cambiamento climatico corre più veloce sulle Alpi che nel resto del pianeta, facendo delle terre alte uno dei settori più vulnerabili, secondo il sesto Assessment Report di IPCC. Gli effetti del climate change e del global warming sono ormai sotto gli occhi di tutti.

“I cambiamenti climatici stanno mettendo in ginocchio le nostre montagne, e il turismo ha un peso in tutto questo. Cerchiamo il ‘peggiore turista al mondo‘ per fargli vivere una vacanza estrema nel Cuore delle Dolomiti, durante la quale si renderà conto del peso delle risorse utilizzate durante il viaggio e farà ammenda dei propri errori scoprendo un nuovo modo di essere sostenibili“.

“Recharge Nature” rappresenta dunque non solo un’opportunità di riscatto per il Cuore delle Dolomiti, ma anche l’occasione per tutti noi di ripensare il turismo così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, educando i viaggiatori ad essere più responsabili senza azioni eclatanti, bensì attraverso piccoli cambiamenti nelle azioni di ogni giorno.

“Recharge Nature” rappresenta la possibilità di vincere una “vacanza estrema” per ricaricare la natura: cinque giorni nella natura selvaggia per compensare attraverso un’esperienza totalmente fuori dalla propria comfort zone l’impatto delle proprie azioni durante il viaggio.

Il vincitore soggiornerà nel piccolo villaggio di Bramezza, che oggi ha un solo residente, in un alloggio tradizionale senza alcuna comodità, accessibile solo a piedi. Potrà contare solo su fonti energetiche reperibili in natura e totalmente sostenibili, coltiverà la terra e mangerà solo cibi a KM0.

Incontrerà la comunità locale per conoscere le fragilità di un territorio montano attraverso i racconti e le esperienze di chi ci vive, lo ama e resiste ai cambiamenti in atto.

Con questa esperienza, unica nel suo genere, potrà prendere coscienza dei propri comportamenti poco responsabili, che sommati a quelli di tanti altri, contribuiscono ad un impatto negativo sul pianeta, avviando anche in compagnia di esperti e personaggi noti – che lo raggiungeranno durante l’esperienza – un processo di cambiamento interiore verso un modo di viaggiare più consapevole e rispettoso.

Sarà possibile candidarsi gratuitamente attraverso il link www.rechargenature.com fino al 30 luglio 2023 . Per avere maggiori informazioni scrivere a [email protected].

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Integrato territoriale di valorizzazione turistica del Medio Alto Agordino, finanziato dal Fondo dei Comuni Confinanti, promosso da una rete di 7 Comuni della provincia di Belluno (Veneto) con capofila Rocca Pietore (Marmolada) e composta da Alleghe (Monte Civetta), Colle Santa Lucia (Passo Giau), Livinallongo del Col di Lana – Arabba (Passo Campolongo), Cencenighe Agordino (Cima Pape), San Tomaso Agordino (Sasso Bianco) e Taibon Agordino (Agnèr, Valle di San Lucano). La campagna è ideata e coordinata da Destination Makers srl Società Benefit, che ha ideato e organizzato anche la campagna Recharge in Nature – Rifugi senza cellulare nelle Dolomiti.

Recharge Nature è patrocinata dalla Fondazione Dmo Dolomiti Bellunesi e realizzata con il supporto della Pro Loco Alleghe Cuore delle Dolomiti, l’associazione costituita pochi mesi fa da un gruppo di giovani che ha deciso di restare in un territorio da cui spesso si va via e di scommettere sul turismo e sul tornare a fare comunità per dare una spinta positiva e generatrice di benessere per tutti.

credits foto Heart of the Dolomites