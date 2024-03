Sedotto e ab(bau)bandonato

Mi chiamo Marcus, di zampe ne ho quattro. Segni particolari un bel pelo bianco e nero e un stato sociale da qualche giorno poco simpatico, abbandonato.

Si, il mio padrone qualche giorno fa ha pensato bene di mollarmi, forse per una vacanza incipiente, un impegno improvviso, una premura incalzante. Lui, che un giorno di primavera di qualche anno fa mi venne a prendere e felicissimo mi adottò. Con un amicizia idilliaca fatta di tante pappe, tante cucce, tante passeggiate al guinzaglio, sempre insieme, anche con la sua compagna che, pur nelle ritrosie iniziali, mi ha sempre rispettato e coccolato.

Poi è arrivato il giorno dei giorni e mi sono trovato in mezzo ad una strada senza motivo. Solo e senza un guinzaglio, ma sopratutto senza un perché, e questo credetemi è il peggiore dei mali.

Ma io, che di carattere ne conosco abbastanza non mi sono perso d’animo e senza colpo ferire o dare nell’occhio ho deciso immediatamente di ritrovare il mio uomo attraverso il fiuto. Che in noi è da sempre proverbiale e fruttifero. Cibandomi con pasti di fortuna sono riuscito a ritrovare la strada del centro del paesino in realtà molto piccolo, e dopo aver girovagato molte ore ecco la sorpresa.

Il mio padrone, ben vestito e profumato che parcheggia la sua jeep e scende bardato con il suo paletot verde, sciarpa e cappello. Finalmente libero da me. Ma dove dovrà andare così libero e spensierato? Negli stessi posti dove si andava insieme, negozi, vie del centro, pasticcerie, wine bar per un aperitivo. Ma ora solo e all’apparenza poco felice, anche se l’incedere del passo è impetuoso, forse smarrito dal non condurre per mano un amico e in compagnia di una coscienza molto pesante, incombente.

Questa sera lo aspetterò in una via del centro, gli correrò incontro per guardarlo fisso negli occhi e attendere la sua reazione, il suo sguardo, la sua esclamazione.

Per poi riprendere, senza guinzaglio la mia via, sedotto e abbandonato. In cerca di un vero padrone.

Zero Biscuit di Mauro Lama