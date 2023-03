Seconda prova di qualificazione cadetti zona1: vince Alessandro Simeone

Prima giornata di gare a Ciserano: l’atleta della Scherma Treviso M° Ettore Geslao, Alessandro Simeone, si aggiudica la finale.

CISERANO (BG) : Nella prima giornata di gare Alessandro Simeone della Scherma Treviso M° Ettore Geslao è stato il vincitore nella prova Cadetti di spada maschile zona Nord.

Tra 141 atleti partecipanti, lo spadista della società trevigiana, dopo un filotto di vittorie, ha sconfitto in finale Matteo Luigi Camporese della Comini Padova con il punteggio di 15-11. In terza posizione, Filippo Revolvato del Circolo Scherma Castelfranco Veneto e Andrea D’Ippolito della Ginnastica Victoria. Piazzamento tra i migliori otto, a seguire, per Edoardo Strobbia del Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea, Federico Bondi della Scherma Treviso M° Ettore Geslao, Riccardo Gera del Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea e Elia Rizzolo del Circolo Scherma Castelfranco Veneto.

Domani seconda giornata a Ciserano dedicata alla spada maschile Giovani per la Zona/1. Sabato e domenica sarà invece la volta delle competizioni di spada femminile.

Nella Coppa del Mondo U-23 di Fioretto Maschile che si sta svolgendo a BRNO (Repubblica Ceca), ottimo terzo posto nel fioretto maschile per Jacopo Bonato della Scherma Treviso M° Ettore Geslao. La gara era di interesse federale.

Photo Credits: Bizzi Team