Secca risposta di Zaia a Conte: ” L’automia la vogliamo, pronti a tornare in mimetica”

Il Presidente del Veneto Luca Zaia non demorde e l’autonomia è sempre una delle sue priorità.

All’affermazione del premier Giuseppe Conte: “L’esperienza della pandemia impone anche un’attenta riflessione sulla revisione del titolo V della Costituzione sul rapporto tra stato e regioni” aggiungendo “ Adesso meditiamo sul riparto delle competenze legislative di Stato e Regioni”, il che vale a dire che non ha nessuna intenzione di concedere l’autonomia, Zaia ha risposto: “ Il titolo V si va rivisto, ma nel senso che vanno tolte le competenze allo stato e date alle regioni”.

Zaia ha aggiunto poi: “ Si è dimostrato poco rispetto per i due milioni di veneti che hanno votato l’autonomia. Siamo pacifisti, ma siamo disposti a tornare in mimetica per avere l’autonomia, l’autonomia la vogliamo”.

Fonte: liberoquotidiano.it

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti