“Se mi chiudi, non mi chiedi. La voce delle imprese venete”. Flash mob martedì mattina in Campo

San Geremia a Venezia

L’iniziativa “Se mi chiudi non mi chiedi” promossa da Fratelli d’Italia pochi giorni fa davanti alle porte

di Palazzo Chigi avrà martedì mattina una replica in Veneto: parlamentari e consiglieri regionali del

partito di Giorgia Meloni hanno infatti organizzato per martedì 6 aprile alle ore 11.00 in Campo San

Geremia a Venezia un flash mob chiamato “Se mi chiudi, non mi chiedi. La voce delle imprese

venete”.

I consiglieri regionali Joe Formaggio, Daniele Polato, Tommaso Razzolini e Enoch Soranzo, guidati

dal capogruppo Raffaele Speranzon e dall’assessore regionale alle politiche del lavoro Elena

Donazzan, incontreranno i quattro parlamentari veneti di FdI – i senatori Luca De Carlo e Adolfo

Urso e i deputati Ciro Maschio e Maria Cristina Caretta – per il passaggio delle richieste delle imprese

del territorio piegate dall’epidemia e dalle chiusure forzate.

“In questi mesi, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno incontrato rappresentanti ed

esponenti di tutto il mondo produttivo ed economico del Veneto”, spiega De Carlo, coordinatore

veneto del partito. “Grazie a loro abbiamo un quadro della situazione, che sapevamo già essere

drammatico, ancora più preciso e che ci aiuterà nella stesura degli emendamenti al Decreto Sostegni

che presenteremo entro il termine di venerdì 9 aprile”.

“Abbiamo cercato di ascoltare tutti”, aggiunge Raffaele Speranzon. “Dal comparto turistico, a quello

dei pubblici esercizi, al mondo della cultura e dell’intrattenimento; e poi le associazioni sportive, le

palestre, le piscine, le piccole partite iva, i liberi professionisti, i produttori agricoli… sono molti i

settori in questa grande locomotiva del Nord-Est che sono stati messi in ginocchio dalla pandemia e

dalle scelte errate e scellerate dei governi che si sono succeduti nella gestione dell’emergenza

sanitaria. Abbiamo raccolto le loro preoccupazioni, le loro osservazioni e proposte, i loro

suggerimenti, e li consegneremo ai nostri parlamentari” conclude il capogruppo in consiglio

regionale “affinché si facciano portavoce dell’ultimo grido di disperazione delle imprese venete

cercando di migliorare il decreto sostegni”.

Il flash mob si svolgerà alla sola presenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia e nel pieno rispetto di

tutte le normative anti-Covid 19.

