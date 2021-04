“Se mi chiudi, non mi chiedi”, consegnate dai consiglieri regionali ai

parlamentari FdI le istanze delle imprese venete

Un documento contenente le richieste e le proposte delle aziende e

imprese venete per uscire dalla crisi provocata dal Covid-19: questo

quanto consegnato dai consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio

regionale ai propri rappresentanti in parlamento questa mattina a

Venezia, in occasione del flash mob “Se mi chiudi non mi chiedi. La voce

delle imprese venete”.

A guidare la delegazione, il capogruppo Raffaele Speranzon e l’assessore

regionale alle politiche del lavoro Elena Donazzan; con loro, i colleghi di

Palazzo Ferro Fini Joe Formaggio, Daniele Polato, Tommaso Razzolini e

Enoch Soranzo.

Sono stati loro, nel corso delle ultime settimane, a confrontarsi con tutte

le categorie economiche messe in ginocchio non solo dalla pandemia, ma

anche dalle scelte dei governi; da questi confronti, sono nate le richieste

consegnate in mattinata ai senatori FdI Luca De Carlo, coordinatore

regionale del partito, e Adolfo Urso, e ai deputati Ciro Maschio e Maria

Cristina Caretta.“Alcuni settori economici hanno perso in un anno circa il 70% del loro

fatturato, e sono poco meno di 300mila le aziende a livello nazionale in

seria difficoltà”, sottolinea Speranzon. “Pensiamo all’impatto che le

chiusure imposte alle attività hanno avuto sul settore del turismo, la

prima economia del Veneto: alberghi, bar e ristoranti chiusi nonostante

gli investimenti in sicurezza, stesso dicasi per le palestre e buona parte

delle attività commerciali, con un crollo del fatturato in particolare per le

attività legate all’indotto turistico; e mentre l’economia soffre, l’apparato

burocratico cresce, aumentando la mole di lavoro per le aziende anche

solo per accedere a quei “sostegni” che poi si sono rivelati ridicoli”.

“Sburocratizzazione, aiuti reali per coprire almeno i costi fissi, un

intervento sulla pressione fiscale ancora altissima e che pare destinata a

crescere ancora: queste, insieme a tante altre, le richieste che le imprese

venete fanno al governo per non morire e per non lasciare sulla strada

decine di migliaia di famiglie. Istanze che abbiamo subito girato ai nostri

parlamentari perché diventino emendamenti da presentare in occasione

della discussione del decreto Sostegni”, conclude Raffaele Speranzon.

“Se non si cambia sistema e non si procede con una programmazione

rapida delle riaperture in sicurezza, assisteremo a una strage

economica e sociale ben peggiore di quella che stiamo vivendo ora.

Vergognoso poi che, vista l’attuale situazione che vede l’economia

sprofondare e gli esercenti disperati, il governo continui a sperperare

soldi per pagare i navigator del reddito di cittadinanza e metta a

disposizione addirittura 5 miliardi per il Cashback, utile solo alle

banche. Il governo Draghi purtroppo sta continuando a propinarci le

ricette fallimentari del governo Conte”.

Raffaele Speranzon

Capogruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Consiglio Regionale del Veneto

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti