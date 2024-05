Scuole Felici: un approccio rivoluzionario alla pedagogia infantile

Giovanna Giacomini presenta il suo metodo pedagogico innovativo presso la Biblioteca Barchessa di Villa Giovannina, offrendo nuove prospettive sull’educazione infantile

VILLORBA – Giovedì 9 maggio 2024 alle 20.30 alla Biblioteca Barchessa di Villa Giovannina si terrà un incontro pubblico con l’educatrice Giovanna Giacomini, autrice del volume “Scuole Felici. La pedagogia basata sul metodo danese nei servizi educativi 0-6 anni in Italia”. L’evento rientra nel ciclo “Il Maggio dei libri 2024” promosso dal Comune di Villorba.

Il volume di Giacomini non è solo una presentazione di teorie pedagogiche, ma una vera e propria guida pratica per educatori, genitori e chiunque sia coinvolto nell’istruzione dei bambini. Il suo metodo pedagogico, basato sul Metodo Danese e ispirato alla filosofia Hygge, si distingue per il suo approccio centrato sul benessere emotivo e sulla felicità dei bambini nella fascia d’età 0-6 anni.

L’approccio educativo

Durante l’incontro, Giacomini presenterà i principi fondamentali del suo approccio educativo, mettendo in evidenza l’importanza di privilegiare il sentire prima del fare. Questo approccio mira a sviluppare nei bambini una consapevolezza emotiva e una connessione con il loro mondo interiore, incoraggiandoli a esplorare il mondo in modo originale, personale e autonomo.

La filosofia educativa di Giacomini, sintetizzata nel metodo “Scuole Felici”, pone la felicità come obiettivo primario per i bambini e le loro famiglie. Questo approccio non solo mira a garantire il successo accademico, ma anche a promuovere uno sviluppo armonioso e equilibrato dei bambini, preparandoli per affrontare le sfide del futuro con fiducia e resilienza.

“Questa conferenza offre un’occasione unica per scoprire i principi fondamentali del metodo educativo danese – spiega il sindaco Francesco Soligo – un metodo fondato sull’inclusività, sulla partecipazione attiva dei genitori al processo educativo, sul contatto con la natura e sullo sviluppo dell’autonomia dei bambini attraverso l’esempio genitoriale e la partecipazione alla vita quotidiana. Si tratta dunque di un momento importante di approfondimento e di riflessione su di un tema centrale per la vita della nostra comunità”.

Altri appuntamenti

Sabato 11 maggio, presso la Biblioteca “Lino Armellin”, si terrà una lettura animata teatralizzata dal titolo “Il Meraviglioso viaggio di Marco Polo”, a cura del duo Le Sister(s). Inoltre, venerdì 17 maggio, sempre alla Biblioteca Barchessa di Villa Giovannina, sarà celebrato il primo anno di vita dei bambini nati nel 2022 con l’evento “Celebrando il primo anno di vita”.

Il programma proseguirà con una serie di appuntamenti dedicati alla storia, all’arte e alla musica. Venerdì 24 maggio, alla Barchessa di Villa Giovannina, si terrà la serata “Viva la vida: Frida e Diego, un amore”, con musica e letture dedicate alla storia d’amore tra Frida Khalo e Diego Rivera. Sabato 25 maggio, alla Biblioteca “Lino Armellin”, ci sarà l’evento “Alla scoperta di paesi lontani”, con letture animate del duo Le Sister(s).

Infine, giovedì 30 maggio, alla Biblioteca Barchessa di Villa Giovannina, si concluderà il ciclo con “Musica da sfogliare: cent’anni di musica tra Europa e Stati Uniti”, un viaggio musicale attraverso un secolo di storia, con il Themis Trio.