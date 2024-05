Scuole elementari in gara per la Capitale Europea della Cultura 2025

Iscrizioni aperte fino a mercoledì 29 maggio. Saranno 16 le classi selezionate.

VENEZIA – Fino al 29 maggio, sul sito www.go2025fenice.net è aperto il bando con modulo d’iscrizione online per la selezione di 16 scuole che potranno accedere a un percorso formativo gratuito al Teatro La Fenice per la Capitale europea della Cultura 2025 Nova Gorica Gorizia.

I posti sono riservati alle attuali classi terze delle scuole elementari di Venezia, Murano, Burano, Lido di Venezia, Pellestrina, Marghera, Catene, Malcontenta, Mestre, Carpenedo, Cipressina, Chirignago, Zelarino, Campalto, Favaro Veneto e Tessera.

Le classi metteranno in gara un video dove canteranno l’Inno Europeo che verrà valutato per metà sulla partecipazione social e l’altra metà per la qualità in merito all’espressione melodica, senso ritmico, preparazione scenica, gestualità collegata al brano e risultato musicale complessivo.

Una giuria decreterà quale sarà la classe che tra un anno, nel maggio 2025, si esibirà con l’orchestra del Teatro la Fenice a Gorizia-Nova Gorica, assieme a una scuola slovena e una rappresentanza delle minoranze italiana e slovena, al concerto per la Capitale europea della Cultura 2025.

Il progetto #GO2025FENICE è finanziato al 100% dal Fondo per piccoli progetti GO! 2025 del Programma Interreg Italia-Slovenia con capofila il Comune di Venezia e partner l’Associazione delle scuole di musica del litorale sloveno.