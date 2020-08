Scuola, Rubinato (Veneto Autonomie): Regione e Governo collaborino, in attesa dell’autonomia

“Il ritorno a scuola dei nostri ragazzi, che sta tenendo in apprensione anche le famiglie venete, non può essere fatto oggetto di propaganda. Questo è il momento della responsabilità e della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali che non possono lasciare da soli dirigenti, docenti, personale amministrativo, allievi e genitori”. Lo afferma Simonetta Rubinato, candidata presidente della lista Veneto per le autonomie locali alle prossime elezioni regionali in Veneto.

“A preoccupare è soprattutto il trasporto pubblico locale e quello scolastico, servizio – spiega l’ex parlamentare – indispensabile per la gran parte delle nostre famiglie che hanno i figli che frequentano scuole distanti da casa o in altre città. Confidiamo che chi ha responsabilità di governo, pur in schieramenti diversi, a Roma come a Venezia metta da parte logiche elettoralistiche e faccia ogni sforzo per far sì che il 14 settembre tutto possa funzionare al meglio. In attesa dell’autonomia che, come dimostra la provincia autonoma di Bolzano già pronta a far ripartire il proprio servizio scolastico il 7 settembre, potrebbe garantire alla nostra regione insieme agli istituti scolastici mezzi e risorse per adattare le soluzioni ai diversi contesti territoriali che dalla montagna alle grandi città di pianura differiscono in maniera sostanziale”.

