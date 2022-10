Scuola. A Venezia 200mila euro per eliminare le barriere architettoniche

La Giunta comunale, riunitasi ieri, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione di rampe volte all’abbattimento delle barriere architettoniche all’ingresso di quattro scuole di Venezia.

“L’abbattimento delle barriere architettoniche è uno degli impegni che questa amministrazione guidata dal sindaco Luigi Brugnaro ha portato avanti con impegno e attenzione. E così, se da una parte stiamo agendo nel centro storico, in particolare sui ponti, per garantire l’accessibilità a tutte le persone, soprattutto quelle che hanno difficoltà motorie, dall’altra stiamo intervenendo per rendere le nostre scuole sempre più accoglienti e accessibili. Con questa delibera, dal valore complessivo di 200mila euro, interverremo su quattro scuole e nello specifico alla scuola primaria “Giacinto Gallina” a Cannaregio, alla scuola secondaria di primo grado “Jacopo Sansovino” a Cannaregio, la scuola secondaria di primo grado “Pier Fortunato Calvi” a Castello e la scuola dell’infanzia di San Pietro in Volta a Pellestrina. Interventi che realizzeremo nel più breve tempo possibile e che verranno eseguiti limitando al minimo i disagi per l’attività didattica”.