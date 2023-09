Scozia, un milione di sterline per monitorare lo stoccaggio della CO2 nella roccia vulcanica

Università di Edimburgo: un team di importanti scienziati scozzesi della Terra ha ricevuto un milione di sterline di finanziamenti del governo britannico per sviluppare nuovi modi per misurare la cattura di anidride carbonica nella roccia vulcanica.

EDIMBURGO – Questa tecnica relativamente nuova di stoccaggio del carbonio, nota come mineralizzazione, è stata utilizzata con successo in Islanda, dove la reattività della roccia vulcanica basaltica converte rapidamente l’anidride carbonica in nuovi minerali, bloccandola in modo sicuro nel sottosuolo.

La cattura e lo stoccaggio del carbonio stanno diventando sempre più importanti per ridurre i livelli di gas serra come l’anidride carbonica nell’atmosfera, dove sono il principale contributore al riscaldamento globale.

Gli scienziati lavoreranno con l’operatore islandese di mineralizzazione Carbfix per testare nuovi metodi per tracciare l’anidride carbonica catturata dalla più grande centrale geotermica del paese e verificarne lo stoccaggio sicuro e permanente.

Il dottor Stuart Gilfillan dell’Università di Edimburgo e il suo team utilizzeranno tecniche di analisi dei minerali e un nuovo strumento di impronte digitali della CO2, attualmente in fase di brevetto da Edinburgh Innovations, il servizio di commercializzazione dell’Università.

Il progetto INCLUSION, in collaborazione con Carbfix e lo Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC), ha ricevuto 1 milione di sterline di finanziamenti dal programma Pushing the Frontiers del Natural Environment Research Council (NERC).

Secondo Gilfillan “Questo progetto combinerà le strutture di laboratorio scientifico all’avanguardia disponibili in Scozia con il principale progetto di mineralizzazione della CO2 al mondo per fornire una comprensione essenziale di come bloccare in modo sicuro la CO2 sotterranea nei basalti.

Svilupperemo anche la nostra comprensione della reattività del basalto e di altre rocce vulcaniche, per comprendere il potenziale di mineralizzazione in altre parti del mondo, come la Scozia”.

Carbfix injection well at Hellisheidi Iceland. Credit-Carbfix

“Determineremo l’impronta chimica unica della CO2 iniettata a Carbfix e registreremo come cambia durante il processo di stoccaggio. Questo ci consentirà di determinare come e quanta CO2 viene immagazzinata e fornire fiducia nella quantità di CO2 che può essere immagazzinata dalla mineralizzazione in futuro, il che può anche aiutare la partecipazione a schemi di crediti di carbonio”, ha detto il professor Fin Stuart, direttore del SUERC.

Sandra Ósk Snæbjörnsdóttir, responsabile dello stoccaggio di minerali CO2 presso Carbfix: “Carbfix nasce dalla collaborazione tra il mondo accademico e l’industria. Le partnership con prestigiosi istituti di ricerca come l’Università di Edimburgo ci aiutano ad aumentare la nostra comprensione dei processi naturali su cui costruiamo la nostra tecnologia, aggiungere ai nostri metodi di verifica esistenti e portare avanti lo sviluppo tecnico. Inoltre, offre nuove prospettive e forma la prossima generazione di esperti del settore. Siamo onorati di collaborare con questo team di scienziati leader a livello mondiale ed entusiasti del risultato”.

In copertina, Nesjavellir geothermal power plant, Iceland. Credit UoE