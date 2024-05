Scosse di terremoto nei Campi Flegrei a Napoli

Una serie di scosse sismiche ha colpito i Campi Flegrei, in provincia di Napoli, svegliando i residenti nel cuore della notte. L’evento più forte, di magnitudo 3.2, ha spinto molti a scendere in strada, alimentando la preoccupazione per l’intensificarsi dello sciame sismico.

NAPOLI. Martedì 7 maggio, i Campi Flegrei vicino a Napoli sono stati colpiti da uno sciame sismico, con la scossa più forte registrata intorno alle 03:47 del mattino, con una magnitudo di 3.2. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato diverse scosse successive, oscillanti tra magnitudo 2.0 e 2.9, che hanno portato molti residenti a scendere in strada.

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei

Secondo l’Ingv, le scosse sono state rilevate a una profondità di circa 40 chilometri, con epicentro nei Campi Flegrei, un’area già soggetta a sciami sismici. Fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone o cose, ma la paura tra i residenti è stata palpabile. Molti hanno condiviso la loro preoccupazione sui social media, cercando aggiornamenti sullo stato della situazione e chiedendo informazioni al Comune di Pozzuoli riguardo a possibili chiusure di scuole.

Torna la paura tra i residenti

Lo sciame sismico nei Campi Flegrei ha risvegliato i ricordi degli eventi sismici avvenuti circa 40 anni fa, quando scosse violente provocarono un significativo sollevamento del suolo. Oggi, la zona è costantemente monitorata da scienziati e autorità locali per prevenire possibili rischi e valutare le condizioni degli edifici. Attualmente, le verifiche indicano che la maggior parte degli edifici esaminati non presenta danni significativi, ma la situazione resta sotto osservazione.

Cosa sta succedendo nei Campi Flegrei

L’attività sismica nei Campi Flegrei è parte di un fenomeno conosciuto come bradisismo, che causa il sollevamento e l’abbassamento del suolo a causa delle attività vulcaniche sotterranee. Gli esperti stanno lavorando per comprendere i potenziali sviluppi futuri e garantire la sicurezza della popolazione locale. Le autorità incoraggiano i residenti a seguire le linee guida della protezione civile e a rimanere informati sugli aggiornamenti ufficiali.

Nonostante le preoccupazioni, la situazione è gestita con attenzione e le autorità continuano a monitorare l’attività sismica, pronti a intervenire se necessario.