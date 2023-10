Scopri le bellezze del Veneto con Merawilia, il festival delle meraviglie italiane

Da 26 al 31 ottobre il festival Merawilia porterà i partecipanti alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Il festival continua poi con numerose iniziative durante il corso dell’anno, tra cene, degustazioni, convegni e molto altro.

TREVISO – Il grande entusiasmo è palpabile nell’aria, mentre il conto alla rovescia per l’evento di lancio di “MERAWILIA – Il Festival delle Meraviglie Italiane” è iniziato. Questo eccezionale festival si svolgerà nelle terre della Pedemontana, dei Parchi Fluviali e delle Colline del Veneto Centrale, con il suo epicentro nell’area cicloturistica della “Grande Treviso”. L’evento, creato dall’associazione CRESCITA APS, mira a valorizzare il ricco patrimonio territoriale italiano, offrendo esperienze autentiche e trasformative per i viaggiatori lenti e curiosi.

Con il patrocinio della Provincia di Treviso, del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana, della Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, dell’Ass.ne Colline UNESCO, della Fondazione Marca Treviso e di numerosi altri Enti e Fondazioni, questo festival è una celebrazione della bellezza e della cultura italiana. Coinvolge anche i 24 Comuni in cui si svolgono diverse iniziative turistiche, creando così una rete di collaborazione che promuove il turismo sostenibile.

Il festival è strutturato in quattro giornate durante le quali i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il territorio e partecipare a progetti volti a promuovere il turismo sostenibile a lungo termine. L’evento è diviso in due parti: una componente divulgativa, formativa e progettuale per gli operatori locali e un’altra incentrata sull’esperienza turistica, che include visite guidate, degustazioni, passeggiate in bicicletta e laboratori aperti a tutti.

Ciò che rende MERAWILIA davvero speciale è l’innovativo Gioco dei “Gustonauti dei 5 sensi”. Questo gioco coinvolge i partecipanti, offrendo loro vantaggi e la possibilità di vincere premi, ponendoli al centro dell’evento e dando vita a una nuova community di appassionati di turismo.

L’approccio di gamification rappresenta una soluzione innovativa per promuovere il turismo, soprattutto tra le nuove generazioni di viaggiatori che cercano esperienze autentiche e innovative. Ciò permette un maggior coinvolgimento da parte dei partecipanti al festival, che grazie alla partecipazione al gioco vengono immersi a 360° nelle iniziative e attività, alla scoperta delle bellezze del territorio.

In particolare, la piattaforma utilizzata per il gioco, denominata SharryLand, permette di raccogliere punti ciliegia in base alle azioni che vengono svolte dagli utenti, così da riempire il proprio “ciliegiometro” e raggiungere l’obiettivo. Inoltre, è previsto un video contest che premierà il video più “ciliegioso”.

MERAWILIA non è un evento limitato nel tempo ma una vera esperienza annuale. Le esperienze vissute durante il festival possono essere prenotate e condivise nei successivi 12 mesi, permettendo ai partecipanti di godere delle stagioni migliori per esplorare il territorio.

L’obiettivo è quello di attirare viaggiatori che desiderano seguire le proprie passioni, scoprire la cultura, i sapori, le tradizioni, l’arte, la storia, la natura e i prodotti locali. Questo festival è un volano per la crescita economica e sociale delle aree rurali e collinari, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e le eccellenze enogastronomiche locali sui mercati internazionali.

Il festival offre una vasta gamma di iniziative, presentate attraverso un’innovativa mappa interattiva in realtà aumentata, che include visite guidate, degustazioni, itinerari esperienziali, sessioni di formazione, concorsi multimediali e tanto altro. Il Gioco inizierà a fine ottobre e si concluderà nel maggio dell’anno successivo, coinvolgendo i partecipanti in numerose tappe stagionali.

Inoltre, all’interno del festival, sono previsti due importanti convegni legati al settore turistico, che affronteranno temi di rilevanza come la transizione digitale nel turismo e nuove strategie per il turismo nell’area vasta.

MERAWILIA – Veneto experience è una manifestazione senza precedenti che offre la possibilità di scoprire le meraviglie nascoste dell’Italia. Questo festival dimostra come la collaborazione tra aziende virtuose possa esaltare l’identità autentica delle terre italiane e la loro bellezza senza tempo.

Per partecipare a questa incredibile avventura, è possibile prenotare il proprio tour sul sito ufficiale www.merawilia.com. L’esperienza inizia ora e continuerà fino all’estate successiva, offrendo a tutti coloro che parteciperanno la possibilità di scoprire le meraviglie dell’Italia in modo autentico e coinvolgente.