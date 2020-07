Sconcerto alle parole del viceministro Castelli sui ristoratori in crisi

La reazione di sconcerto alle parole del viceministro pentastellato, Laura Castelli, che ha invitato i ristoratori in crisi a cambiare business, corre sui social.

Al coro unanime di sdegno si è unita anche la voce di Fabio Crea, noto esponente trevigiano di Fratelli d’Italia il quale, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha lanciato un appello a baristi e ristoratori: «Inviate tutti i vostri menu al Viceministro per far vedere che siete capaci di superare questa crisi nonostante l’incapacità di questo governo».

Il video, che sta spopolando in rete e nelle chat, riporta l’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’esponente M5S: [email protected]

In un altro Post, il commento dello stesso Crea: «Lei cosa fa per la crisi? Lei che è pagata per risolvere i problemi. Politicamente incompetente e incapace: cambi lei mestiere e si porti dietro tutti i suoi compagni di questo governo “abusivo”» e la proposta: «Il 20 e 21 settembre si voti anche per le elezioni politiche».

