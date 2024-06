Scomparso a 69 anni Gianpaolo Dozzo

Cordoglio per la scomparsa dell’ex Sottosegretario Dozzo. Una perdita improvvisa che lascia senza parole

QUINTO DI TREVISO (TV) – Gianpaolo Dozzo è stato trovato morto oggi, 4 giugno, nel giardino della sua casa a Quinto di Treviso. Ex sottosegretario della Lega, Dozzo aveva 69 anni e da un po’ di tempo soffriva di problemi al cuore.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Gianpaolo Dozzo, che in qualità di ex sottosegretario, e un punto di riferimento importante anche nel mio percorso politico-amministrativo, ha contribuito a scrivere un significativo pezzo di storia del Veneto, con professionalità e cuore”. Alle parole del presidente della Provincia di Treviso, si aggiungono anche quelle del presidente della Regione del Veneto, che sui suoi canali social ha scritto: “È mancato improvvisamente Gianpaolo Dozzo, figura storica nella Lega e segretario della mia sezione quando mi sono iscritto, ormai oltre 30 anni fa. Una scomparsa che mi lascia sgomento. Mi stringo alla famiglia, ai militanti della Lega e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.”