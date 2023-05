Sciabola veneta, le gemelle Fusetti scrivono una pagina di storia: sono oro e argento

Ancora una giornata da incorniciare per la scherma veneta al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving 2023, i Campionati Italiani delle categorie Under 14 in corso al PlayHall di Riccione. Dopo le 4 di venerdì, sono 5 le medaglie conquistate sabato. Nella sciabola Allieve le gemellle Fusetti del Petrarca Scherma Padova hanno scritto una pagina di storia: mai prima d’ora due sorelle avevano vinto oro e argento in una gara del Campionato Italiano Under 14.

RICCIONE – Vittoria Fusetti ha fatto suo il titolo tricolore superando la gemella Diletta per 15-13. Per Vittoria è il secondo titolo, dopo quello ottenuto nella categoria Giovanissime. Nella prima gara del programma di spada a Riccione, quella delle Ragazze, due atlete di Veronascherma sono andate a medaglia: Alessandra Spiniella è salita sul secondo gradino del podio, mentre sul terzo si è issata Amelia Vicentini. Nel fioretto Ragazzi è arrivato il bronzo di Tommaso Candeago di Scherma Mogliano, autore all’inizio della gara di uno straordinario girone ‘perfetto’ con 6 vittorie su altrettanti incontri disputati e nessuna stoccata subita.

Nella gara di sciabola Allieve, Diletta e Vittoria, allieve del Maestro Alberto Pellegrini, hanno fatto gara di testa fin dai gironi, al termine dei quali hanno conquistato rispettivamente il 1° e il 2° posto del seeding del tabellone ad eliminazione diretta. Cavalcata trionfale per Diletta fino all’assalto di finale, con la sola Ginevra Bigagli di Varese capace di raggiungere, nell’assalto dei quarti, le 10 stoccate. Stesso percorso per Vittoria che, rispetto alla sorella, è stata a un passo dalla sconfitta in semifinale con Vittoria Mocci, atleta romana campionessa italiana in carica e vincitrice del Trofeo Kinder 2023. Sotto 14-10, la sciabolatrice padovana ha messo a segno 5 stoccate senza subirne nessuna e si è guadagnata così il match per il titolo contro la sorella. La finale ha visto Diletta prendere un vantaggio che sembrava decisivo, ma ancora una volta Vittoria ha dato vita a una rimonta che le ha permesso di conquistare il secondo titolo italiano della sua giovane carriera.

Riccione, 10-16 Maggio 2023 59° GPG “Renzo Nostini” Trofeo Kinder “Joy of Moving Foto di TRIFILETTI Andrea / Bizzi Team Riccione, 10-16 Maggio 2023 59° GPG “Renzo Nostini” Trofeo Kinder “Joy of Moving Foto di TRIFILETTI Andrea / Bizzi Team

Nella gara di spada Ragazze, sia Amelia Vicentini sia Alessandra Spiniella hanno iniziato con il piede giusto, vicendo tutti gli assalti del girone e guadagnandosi rispettivamente la quarta e la sesta posizione del seeding dell’eliminazione diretta. Per entrambe le atlete il cammino verso la semifinale ha presentato diversi match molto equilibrati, in particolare l’ottavo di finale di Alessandra Spiniella contro la torinese Arianna Zaza, risolto solamente al minuto supplementare (14-13 il risutato finale). Anche la semifinale per Alessandra Spiniella, seguita a fondo pedana dal Maestro Filippo Filippini, si è risolta all’ultima stoccata, 15-14 su Meggy Matrizi di Massa, mentre nell’altra semifinale si è arrestata la corsa di Amelia Vicentini, superata dalla ravennate Mariasole Romanini per 15-13. La finale ha visto prevalere la romagnola su Alessandra Spiniella per 15-11.

Nella gara di fioretto Ragazzi Tommaso Candeago è riuscito nell’impresa di non subire nemmeno una stoccata nei 6 assalti di girone, conquistando l’ovvia prima pozione del seeding dell’eliminazione diretta. L’allievo delle Maestre Federica Berton e Gabriella Surano ha dominato tutti gli assalti a 15 stoccate, prima di uscire sconfitto in semifinale (15-6) dal bresciano Luca Guidi, campione italiano in carica, trionfatore del Grand Prix 2023 e vincitore anche della gara odierna.

GPG “RENZO NOSTINI” 2023 – KINDER JOY OF MOVING SCIABOLA FEMMINILE ALLIEVE – Riccione 13 maggio 2023

Classifica (47): 1. Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma), 2. Diletta Fusetti (Petrarca Scherma), 3. Vittoria Mocci (Accademia d’Armi Musumeci Greco), 3. Ludovica Rossetti (Frascati Scherma), 5. Caterina Emma (Virtus Scherma Roma – Lame Tricolori), 6. Ginevra Bigagli (Club Scherma Varese), 7. Martina Renda (Circolo Schermistico Mazzarese), 8. Giorgia Pecorella (Champ Napoli).

GPG “RENZO NOSTINI” 2023 – KINDER JOY OF MOVING SPADA FEMMINILE RAGAZZE – Riccione 13 maggio 2023

Classifica (186): 1. Mariasole Romanini (Circolo Ravennate della Spada), 2. Alessandra Spiniella (Veronascherma), 3. Amelia Vicentini (Veronascherma), 3. Meggy Patrizi (Malaspina Massa), 5. Giulia Simeoni (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), 6. Virginia Baraccani (CS GPlacci Faenza), 7. Cecilia Saltarelli (Club Scherma Koala), 8. Flavia Verri (Virtus Scherma Salento).

GPG “RENZO NOSTINI” 2023 – KINDER JOY OF MOVING FIORETTO MASCHILE RAGAZZI – Riccione 13 maggio 2023

Classifica (124): 1. Luca Guidi (Schermabrescia), 2. Leonardo Alberto Papi (Frascati Scherma), 3. Tommaso Candeago (Scherma Mogliano), 3. Giacomo Pignataro (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 5. Edoardo Bonino (Club Scherma Torino), 6. Riccardo Mancini (Frascati Scherma), 7. Lorenzo Nelli (Schermabrescia), 8. Jacopo Lucchetti (Club Scherma Agliana).