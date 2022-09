Scherma Mogliano in ritiro sportivo. Assessore Pavan in visita istituzionale

Nel pomeriggio di martedì 30 agosto 2022, l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan si è recato in visita istituzionale al ritiro estivo della Scherma Mogliano a Castello Tesino (TN).

Ad accoglierlo, il direttivo della società sportiva moglianese insieme alla Campionessa Olimpica Erica Cipressa, il Sindaco di Castello Tesino Graziella Menato, il Consigliere Delegato allo Sport Riccardo Sordo e il Direttore dell’APT Valsugana Tesino Stefano Ravelli.

La delegazione ha condiviso temi significativi come l’importanza dell’attività sportiva per i giovani e la necessità di promuovere la vocazione turistica dei territori anche attraverso lo sport.

In seguito, ha visitato la palestra comunale di Castello Tesino, che proprio questa settimana ospita i numerosi giovani schermidori moglianesi.



Sport e storia a legare i due Comuni

Oltre all’interesse sportivo, il Comune di Castello Tesino è legato al Comune di Mogliano Veneto dall’interesse storico, infatti l’antica via Claudia Augusta Altinate, che partiva da Altino e raggiungeva la Baviera, passava proprio per Castello Tesino; l’antica storia di Mogliano Veneto, fondata anch’essa sulla centuriazione Altinate, come studiato da Don Giuseppe Polo, ha consegnato a noi numerosi reperti datati proprio intorno al 60/70 dopo Cristo e raccolti da Don Polo stesso nel Museo Archeologico presso l’Istituto Salesiano Astori.

Clima ideale e panorama mozzafiato per gli allenamenti

Un clima ideale per praticare sport e un panorama mozzafiato fanno da cornice ai tanti allenamenti, con l’obiettivo di far tornare in perfetta condizione, dopo l’estate, i giovani atleti che fra poco ricominceranno le competizioni sportive.

Assessore allo Sport di Mogliano Veneto in visita alla Scherma Mogliano a Castello Tesino



Commenta così Raffaello Gazzola, vicepresidente della Scherma Mogliano: «Il ritiro a Castello Tesino è di fatto per noi l’avvio della stagione agonistica 2022/2023. Siamo convinti che la differenza la facciano sempre le persone e perciò ringraziamo tutto il personale del Camping Casteltesino ed il Comune per l’ospitalità ricevuta e l’interesse dimostrato per la nostra disciplina.

Vi invitiamo tutti a conoscere il nostro sport e le nostre attività: vi aspettiamo sabato 24 settembre presso la nostra palestra di Via Gagliardi 9 durante l’Open Day di scherma. Tutti i partecipanti potranno provare gratuitamente il nostro meraviglioso sport».



«Un momento importante di condivisione e di sport, che unisce non solo tanti giovani ma in questa occasione anche due Comuni, quello di Mogliano Veneto e quello di Castello Tesino. Ho visto tantissimi sorrisi e questo è il grande merito dei maestri e del direttivo della Scherma Mogliano ma soprattutto questo è il grande merito dello sport», ha aggiunto l’Assessore Enrico Maria Pavan.