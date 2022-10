Scherma. Cinque ori per gli atleti veneti ai Campionati del Mondo Master di Zara

C’è tanta scherma veneta nella grande prova dell’Italia ai Campionati del Mondo Master che si sono conclusi ieri in Croazia, a Zara. In cinque dei sette ori azzurri – le medaglie totali sono 17, buone per il secondo posto finale dietro solamente agli Stati Uniti – c’è anche il marchio di atleti provenienti dalle sale d’armi del Veneto.

Una menzione speciale va di diritto a Martina Ganassin, cresciuta schermisticamente sulle pedane di Mestre con il Maestro Livio Di Rosa e ora portacolori dell’Accademia Musumeci Greco di Roma, che si è laureata campionessa del Mondo nel fioretto individuale categoria A.

Gara di testa per lei, con un girone da tutte vittorie e una cavalcata nell’eliminazione diretta che ha vissuto un solo match complicato nel tabellone degli ottavi, in cui la fiorettista azzurra ha avuto la meglio sull’americana Seal per 10-9. Senza storia tutti gli altri incontri, compresa la finale con la tedesca Kollmetz, superata per 10-4.

Zadar, 06-12 October 2022 World Veteran Championships 2022 In photo: Podium Photo by Pagliaricci / Bizzi / FIE

L’azzurra ha poi concesso il bis anche a squadre, trionfando assieme alle compagne Elena Benucci, Gianna Cirillo, Iris Gardini, Marinella Garzini e Liqin Wei. Si sono laureate campionesse del mondo nella sciabola femminile a squadre Claudia Bandieri dell’Officina della Scherma di Mira e Margherita Camerin delle Lame Giallo Blu di Conegliano, vincitrici con le compagne Costanza Drigo, Gabriella Lo Muzio, Iris Gandini e Marinella Garzini. Oliver Emmerich e Paolo Busi, compagni di sala di Claudia Bandieri all’Officina della Scherma, si sono messi al collo l’oro nella prova a squadre di sciabola maschile, regolando nel match per il titolo mondiale gli Stati Uniti.

Insieme a loro sul podio sono saliti anche Stefano Lanciotti, Andrea Bocconi e Giulio Paroli. Infine, Riccardo Bonsignore Zanghì, giramondo della spada veneta, ha portato sul gradino più alto del podio la Comini Padova, vincendo la prova a squadre di spada assieme ai compagni Cosimo Ferro, Giuseppe Marino, Federico Strano, Gabriele Vincenzi e Dino Mandrioli.

Il risultato complessivo dell’Italia migliora quanto fatto nell’edizione di Il Cairo 2019, in cui gli azzurri chiusero a quota 15 medaglie e al terzo posto nel medagliere.

“Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti dai nostri atleti a questi campionati mondiali di Zara, che confermano le prestazioni entusiasmanti dei Campionati Europei di Amburgo – ha detto il Capo Delegazione Leonardo Patti – Abbiamo ottenuto il miglior risultato di sempre ai Campionati del Mondo con 7 medaglie d’oro e 17 medaglie in totale. Credo che sia importante sottolineare le prestazioni delle squadre con 4 vittorie sulle 6 gare previste, che mettono in evidenza il valore complessivo del nostro movimento”.