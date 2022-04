Scherma, 5 atlete venete ai Campionati del Mediterraneo in Giordania

Ci sono cinque atlete provenienti dalle sale scherma del Veneto tra i 35 convocati azzurri ai Campionati del Mediterraneo Cadetti e Giovani 2022 che si terranno dal 13 al 15 maggio ad Al Salt, in Giordania. L’evento promosso dalla Confederazione del Mediterraneo di Scherma, dopo il rinvio dello scorso inverno, si prepara a vivere la sua 18esima edizione dando spazio ai promettenti schermidori dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La rappresentanza veneta in seno alla squadra azzurra è tutta al femminile. Nella categoria Under 17 saranno impegnate le fiorettiste del DLF Venezia Greta Collini – già oro a squadre ai Campionati Europei U17 di Novi Sad a inizio marzo – e Stella Pagnin, e la sciabolatrice di Padova Scherma Alessandra Nicolai. Nelle prove Under 20 saliranno in pedana Eleonora Candeago, fiorettista di Scherma Mogliano in forza al Gruppo Sportivo dell’Esercito, e Benedetta Fusetti, sciabolatrice del Petrarca Scherma in forza al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle.

I Campionati del Mediterraneo di Al Salt, nella location dell’Al Arena Hall presso l’Ahlivya University, saranno aperti il 13 maggio dalle prove individuali Under 17, il giorno seguente si svolgeranno le individuali Under 20 e il 15 maggio gran finale con le competizioni a squadre.

Eleonora Candeago Greta Collini Benedetta Fusetti

CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO CADETTI E GIOVANI 2022 – Al Salt (Giordania), 13-15 maggio 2022

Fioretto maschile U.17: Francesco Cercaci (Club Scherma Jesi), Lorenzo Maria Formichini Bigi (Accademia Schermistica Fiorentina), Federico Greganti (Club Scherma Jesi), Francesco Spampinato (Scherma Modica)

Fioretto femminile U.17: Giulia Carlotti (Club Scherma Pesaro), Greta Collini (Dlf Venezia), Stella Pagnin (Dlf Venezia), Vittoria Pinna (Club Scherma Pisa Di Ciolo)

Sciabola maschile U.17: Cosimo Bertini (Fides Livorno), Davide Cicchetti (Dauno Foggia), Salvatore Lazzaro (Club Scherma Voltri), Francesco Pagano (Lazio Scherma Ariccia)

Sciabola femminile U.17: Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma), Morena Manzo (Champ Napoli), Alessandra Nicolai (Padova Scherma), Chiara Resciniti (Champ Napoli).

Spada maschile U.17: Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese), Enrico De Pol (Circolo della Spada Cervia), Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia), Lucio Puliti (Club Scherma Roma)

Spada femminile U.17: Costanza Greggi (Club Scherma Roma), Benedetta Madrignani (Club Scherma La Spezia), Eleonora Sbarzella (Circolo della Scherma Terni), Federica Zogno (Ginnastica Victoria Torino).

Fioretto maschile U.20: Mattia Raimondi (Frascati Scherma), Matteo Morini (Club Scherma Pisa Di Ciolo)

Fioretto femminile U.20: Eleonora Candeago (Esercito), Aurora Grandis (Club Scherma Roma)

Sciabola maschile U.20: Alessandro Conversi (Club Scherma Roma), Leonardo Tocci (Frascati Scherma)

Sciabola femminile U.20: Benedetta Fusetti (Fiamme Gialle), Michela Landi (Champ Napoli)

Spada maschile U.20: Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia), Filippo Severini (Cesare Pompilio Genova)

Spada femminile U.20: Marzia Cena (Scherma Pro Vercelli), Giada Incorvaia (Scherma Monza).