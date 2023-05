Scherma: 2 medaglie per il veneto ai campionati Under 17

Ai campionati Italiani Cadetti e Giovani che si stanno svolgendo a Padova, argento per la trevigiana Vittoria Lazzari e bronzo per la padovana Margherita Giordani.

PADOVA – Sono iniziati ieri alla Fiera di Padova i Campionati Italiani Cadetti e Giovani. La rassegna, organizzata dall’Accademia Comini, nella giornata inaugurale ha messo in palio i titoli Under 17 di fioretto maschile, sciabola femminile e spada femminile. Due atlete venete sono andate a podio.

Margherita Giordani, del Petrarca Scherma di Padova, ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola femminile, iniziata al mattino. Partita con la 7a testa di serie, l’atleta padovana ha subito una sola sconfitta in girone, guadagnandosi la 10a posizione del seeding del tabellone a eliminazione diretta, dove ha debuttato vincendo il primo e il secondo match con due netti 15-4. Più complesso l’incontro dei quarti di finale con la frascatana Luisa Fernanda Herrera, concluso solamente all’ultima stoccata. In semifinale Margherita Giordani ha dovuto cedere il passo a Francesca Romana Lentini del Club Scherma Roma per 15-11. Il titolo italiano è poi andato alla foggiana Gaia Karola Carafa.

Padova, 25-28 Maggio 2023 Campionati Nazionali Cadetti e Giovani In foto: LENTINI Foto di TRIFILETTI Andrea / Bizzi Team

Nella spada femminile, l’ultima gara in programma ieri, sul secondo gradino del podio è salita Vittoria Lazzari di Scherma Treviso M° Ettore Geslao. L’atleta trevigiana, che quest’anno ha partecipato ai Campionati Europei Under 17 di Tallinn, è stata sconfitta in finale per 15-9 da Dorotea Tarantini del Giardino Milano. In precedenza Vittoria Lazzari aveva completato il girone subendo una sola sconfitta e issandosi al 5° posto nel tabellone a eliminazione diretta. Dopo le prime tornate che non ha presentato grosse difficoltà, la gara per la spadista trevigiana si è accesa nel tabellone degli ottavi dove ha superato Giulia Paulis delle Fiamme Oro, numero 1 del ranking di categoria, per 15-12. Molto combattuto anche il quarto di finale con la torinese Ginevra Molinaro, concluso sul 15-13; con lo stesso punteggio la trevigiana ha avuto la meglio in semifinale sulla ternana Silvia Liberati. In finale, è arrivata la sconfitta con la milanese Tarantini.

Nella terza gara in programma, il fioretto maschile, hanno sfiorato il podio Djibril Mbaye di Scherma Mogliano (5° posto finale per lui) e Nicolò Collini del DLF Venezia (7°). Il titolo tricolore è andato a Mattia De Cristofaro di Schermabrescia.

Foto: BIZZI