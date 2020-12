“Scatole di Natale”: mentre prosegue l’iniziativa, inizia la distribuzione dei doni alle persone in difficoltà

“Scatole di Natale”: mentre prosegue l’iniziativa iniziata la distribuzione dei doni alle persone in difficoltà

Mentre continua con grande partecipazione dei cittadini la raccolta di doni nell’ambito del progetto “Scatole di Natale”, l’iniziativa solidale a cui aderisce il Comune di Venezia per regalare un momento di gioia e leggerezza a persone in difficoltà (nel solo punto di raccolta della Casa del Volontariato a Mestre arrivano ogni giorno circa un centinaio di “strenne”) è iniziata da ieri la distribuzione dei regali alle varie associazioni che collaborano con i Servizi sociali del Comune, che avranno poi il compito di consegnarli materialmente ai soggetti deboli individuati.

Questa mattina è stata la volta dell’Emporio solidale ospitato all’interno della Casa dell’Ospitalità di Mestre, che ha ricevuto un centinaio di pacchi dono, rigorosamente suddivisi a seconda siano destinati a uomini, donne o bambini, che saranno poi distribuiti ai nuclei famigliari seguiti dalla struttura.

Per aderire all’iniziativa c’è tempo, per la consegna dei doni (contenuti in un cartone della dimensione di una scatola di scarpe) sino al 22 dicembre, in questi quattro punti di raccolta:

Casa del Volontariato – Via Brenta Vecchia, 41

(giovedì 17 e venerdì 18 ore 9-13

sabato 19 ore 9.30-12.30 e 15-17

lunedì 21 ore 9-13 e 14.30-17

martedì 22 ore 9-13)

Vetrina del volontariato – Campo Santa Margherita, Dorsoduro 3036

(il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; il martedì dalle 16 alle 18)

Agenzia Coesione Sociale di Venezia – Villa Groggia 1° piano – Cannaregio 361

(martedì 22 dicembre dalle 10 alle 17)

Venice Calls – Campo S. Cosma e Damiano, campanello 9C Giudecca 624/625

(il 18 dicembre dalle 16 alle 18)

Cosa inserire nei pacchi (specificando se per donna, uomo o bambino):

• una COSA CALDA (tipo sciarpe, guanti, maglioni, coperte) usata ma in buono stato e possibilmente igienizzata

• un PASSATEMPO (libro, riviste) o un GIOCATTOLO: usati ma in buono stato, puliti e possibilmente igienizzati

• una COSA GOLOSA (dolciumi) in confezione integra

• un PRODOTTO di BELLEZZA integro e possibilmente igienizzato

• un BIGLIETTO GENTILE di auguri.

