Scappa dai Carabinieri, la corsa si ferma contro un albero a Mestre

Rocambolesco inseguimento di una pattuglia dei Carabinieri ieri sera verso le 20 sulla Strada del Terraglio, iniziato nel comune di Mogliano Veneto. Una Volkswagen Golf, intercettata da una “gazzella” dell’Arma, non si fermava dandosi velocemente alla fuga.

L’inseguimento, proseguito fino alla provincia di Venezia, è terminato in via Castellana nei pressi di Villa Elena a Zelarino, dove il conducente ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un albero a bordo strada.

Dal mezzo incidentato, che ha preso fuoco, sono usciti in tempo e poi soccorsi un 40enne di origini veneziane già noto alle Forze dell’Ordine che si trovava agli arresti domiciliari in provincia di Treviso – in quanto indagato per alcuni furti in danno di esercizi pubblici commessi a Milano nel novembre scorso – e una 38enne veneziana.

Entrambi si trovano in osservazione all’ospedale all’Angelo di Mestre in seguito ai traumi riportati. Per l’uomo, inevitabile il deferimento all’Autorità Giudiziaria per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.