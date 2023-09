Sarà la musica che gira intorno chiude a Campocroce

Mercoledì 6 settembre alle 21,00, nella piazza di Campocroce, si conclude con l’irresistibile spettacolo “Vizi, lazzi, vezzi d’amore” la rassegna musicale estiva“… sarà la musica che gira intorno…” organizzata dall’associazione “Amici della musica – TOTI DAL MONTE” in collaborazione con le Associazioni del quartiere e il patrocinio della Città di Mogliano.

MOGLIANO VENETO – Si tratta di un Reading – concerto per attore e trio d’archi, che vedrà protagonisti l’attore Giorgio Bertan e il trio Harmoniæ con Luisa Bassetto e Francesca Balestri violino, Valentina Rinaldo violoncello

il Reading–Concerto Vizi, vezzi e lazzi d’amore è imperniato sul tema della coppia uomo-donna e, più in generale sull’amore.

Vizi, vezzi e lazzi, è un’indagine su Eros tra il serio ed il faceto, tra i classici della letteratura e della musica. Spettacolo brillante, di atmosfera salottiera settecentesca, coniuga momenti dedicati alla riflessione con il sorriso nostalgico, l’ironia, il sarcasmo, la lascivia, la leggerezza, la spudoratezza.

I testi scelti sono tratti da opere di grandi autori, tra i quali Molière, La scuola delle mogli e Sganarello ovvero il cornuto immaginario, Goldoni, L’uomo prudente, Ruzante, La Moscheta e Bifora, Tasso, Aminta.Le musiche, che fungono da accompagnamento e da intermezzo, sono di Mozart, Corelli, Sammartini, Vivaldi, Albinoni.

Giorgio Bertan, allievo di Giovanni Poli a Venezia, lavora in teatro dal 1972. Socio fondatore della Coop. Nuova Scena di Bologna, con cui collabora fino al 1982, porta in tutta Italia più di mille spettacoli diretto da V. Franceschi, F. Macedonio, J. Lecoq, M. Perlini, G. Nanni, A. Amodio, A. Corsini. Dal 1980 è socio fondatore della Coop. T.A.G. Teatro di Venezia, dove con Carlo Boso, Pavel Rouba, Bob Roboth, Nelly Quette si specializza nelle tecniche della Commedia dell’arte, portando fino al 1991 in tutta Europa vari canovacci originali, oltre a Gozzi, Goldoni, Shakespeare. Nel 1991-92, recita in Francia e Germania con il Théâtre de la Sphere diretto da Anne Sicco. Dal 1993, collabora con il Teatro Stabile del Veneto sotto la direzione di G. Emiliani, G. Bosetti, G. De Bosio, L. Squarzina, E. Marcucci. Nel 2001 è diretto da Ferruccio Soleri, nel ruolo di Pantalone, in Arlecchino: fame…fame… fame….Dal 2002 collabora con la compagnia I Fratellini, diretta da Marcello Bartoli. É regista e tiene stage sulla Commedia dell’arte e sull’uso della maschera, in Italia e all’estero.

Il Trio d’archi Harmoniae, formatosi nel 2003 è nato in seguito alla comune passione di tre musiciste diplomate al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia per il repertorio dell’epoca barocca e classica di area veneziana, che include composizioni di Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Giovanni Bassano, Dario Castello, Baldassarre Galuppi. Il Trio ha seguito corsi di perfezionamento, sia individuali che in formazione, con docenti quali Edward Smith, Chiara Banchini, Giovanni Guglielmo, Franco Gulli, Dejan Bogdanovich, Enzo Porta. Ha frequentato scuole di specializzazione, tra cui la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia Chigiana di Siena e la Scuola del Trio di Trieste, e si è esibito con successo di critica e di pubblico sia in Italia che all’estero.

Per molte stagioni è stato l’ensemble stabile della Chiesa della Pietà di Venezia, chiesa così denominata perché ubicata accanto all’antico orfanatrofio situato in calle della Pietà, dove nel corso del XVII secolo prestava la sua opera Antonio Vivaldi. Dal 2004 al 2006, su invito di Paola Talamini, organista titolare della Basilica di Santa Maria della Salute di Venezia, ha partecipato alla rassegna Vespri d’Organo. Il Trio collabora anche con la compagnia teatrale Pantakin di Venezia, attiva nella produzione di spettacoli di commedia dell’arte, di circo-teatro e di improvvisazione, e con l’attore Giorgio Bertan in concerti con letture. Le componenti del Trio hanno collaborato come strumentiste presso orchestre da camera e sinfoniche tra cui, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Orchestra Filarmonica di Udine, Orchestra di Vicenza, Orchestra Città di Ferrara; come docenti tengono corsi presso varie istituzioni scolastiche.