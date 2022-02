Sanzionato un esercizio di ristorazione nel Veneziano per prodotti alimentari non conformi

Nella giornata di martedì 15 febbraio, i Carabinieri della Motovedetta della Compagnia di Chioggia, nell’ambito di mirati servizi di verifica delle norme igienico-sanitarie e della tracciabilità della filiera ittica, hanno controllato e sanzionato un esercizio pubblico di Sottomarina.

I controlli, condotti con il supporto di personale del dipartimento di prevenzione dell’Ussl3 di Chioggia, hanno permesso di far luce su come il bar detenesse, all’interno di frigoriferi e congelatori, prodotti alimentari – carne pesce e verdure – privi dell’etichettatura per la tracciabilità nonché alcuni scaduti di validità. L’ispezione permetteva altresì di constatare come vi fossero svariate carenze igienico sanitarie.

Al titolare dell’esercizio, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di € 5.833. I prodotti alimentari in argomento (del valore totale di 750 €) sono stati sottoposti a sequestro e dovranno essere distrutti.

Altre violazioni a Sottomarina e Chioggia

Le stesse violazioni sono state contestate presso un circolo privato sempre a Sottomarina, controllato nei giorni scorsi. Anche lì vi erano svariati prodotti alimentari privi dell’etichettatura per la tracciabilità, nonché varie carenze igienico sanitarie. Le sanzioni amministrative elevate sono state pari a € 4.500. I prodotti alimentari, del valore commerciale di € 500, sono stati sottoposti a sequestro.

Gli stessi militari di Chioggia hanno altresì sanzionato un proprietario e comandante di imbarcazione da pesca sprovvisto di green-pass, che già era stato sanzionato alcune settimane fa per lo stesso motivo.

I militari del Nucleo Radiomobile, invece, hanno sanzionato 4 persone (3 donne e un uomo) poiché avevano fatto accesso presso la banca Unicredit sprovviste di regolare certificazione verde. Le sanzioni ammontano a € 1.600 complessivamente.