Santo Stefano di Cadore festeggia i 100 anni del poeta Andrea Zanzotto

Boschi, percorsi e racconti nell’ambito di Zanzotto 100, festeggiamenti per il centenario di Andrea Zanzotto.

Santo Stefano di Cadore è il luogo dell’infanzia di Andrea Zanzotto, uno dei più grandi poeti italiani del secondo Novecento, figura di riferimento per il mondo culturale italiano ed europeo di cui quest’anno si festeggia il centenario con il programma intitolato Zanzotto 100.

Dal 16 al 18 luglio le attività fanno tappa in provincia di Belluno, a Santo Stefano di Cadore, dove il poeta era stato da bambino al seguito del padre Giovanni, antifascista, che qui si era ritirato a cavallo degli anni Trenta per insegnare disegno e, decoratore da tre generazioni, venne incaricato di dipingere la Chiesa di Costalissoio. Da quel momento tra Zanzotto e le montagne del Cadore è nato un legame mai sciolto, che ci conduce fino a oggi e a questo appuntamento organizzato dal Comitato Nazionale per il Centenario di Andrea Zanzotto in collaborazione con il Comune di Santo Stefano di Cadore.

Due le attività che caratterizzano particolarmente i giorni dal 16 al 18 luglio: gli itinerari, a sottolineare il rapporto del poeta con il paesaggio, e gli affreschi, che a partire da quello realizzato dal padre Giovanni ritornano oggi riletti in una chiave contemporanea. Venerdì 16 luglio ad aprire il fine settimana alle 20,45 è Anteprima Zanzotto, un concerto del Coro Comelico, coro a voci pari maschili con il repertorio tradizionale legato ai canti popolari di montagna, oltre ai canti tipici della cultura locale.

A seguire Forse non tutti sanno che… a cura dei Ragazzidi Costalissoio che illustrano gli affreschi realizzati da Giovanni Zanzotto, padre di Andrea, e altre curiosità. Sabato 17 luglio alle 10 è la volta di Monti trovati dal sole. Boschi,percorsi e racconti per il per il centenario di Andrea Zanzotto, dialogo intorno al forte legame di Zanzotto con il paesaggio, e in momenti particolari della sua vita anche con la montagna e le sue genti. Intervengono Alessandra Buzzo, Francesca Dellamore, e Giulia De Mario insieme a Roberto De Martin, socio onorario CAI nazionale e past president del Premio Mazzotti, e Guido Buzzo, testimone privilegiato del legame di Zanzotto con Santo Stefano.

A seguire è prevista la visita al Cimitero Militare Monumentale di Santo Stefano, di cui sempre quest’anno ricorre il centenario, accompagnati dall’esperto Paolo Tonon. Questo itinerario si colloca nel percorso ideale che lega Santo Stefano, la zona di Pieve di Soligo, vicina al Piave, e Asiago, luoghi segnati profondamente dai tragici eventi della Prima Guerra mondialeche rimandano al ricordo di Mario Rigoni Stern, al quale Zanzotto era legato da profonda stima e amicizia e di cui nel 2021 si celebra il centenario. Le visite proseguiranno per tutta l’estate.

Sabato 17 luglio dalle 17 e domenica 18 luglio dalle 10 si possono ammirare i lavori del murales dedicato a Zanzotto (Via Udine n.100, Santo Stefano di Cadore), con spiegazioni sulla tecnica e altre curiosità, a cura del Gruppo Frescanti Val Comelico, con Mario Fait, gruppo che fa parte della Scuola Internazionale dell’Affresco di Vico Calabrò.

A chiudere il programma ancora un itinerario caro al poeta pievigino. Domenica 18 luglio alle 15 si presenta il sentiero che da Santo Stefano conduce a Costalissoio, percorso da un Andrea Zanzotto ancora bambino per accompagnare il padre Giovanni alla Chiesa di Costalissoio, dove faceva da garzone durante i lavori.

La presentazione il sentiero, già tra Luoghi del cuore del FAI, è curata da Guido Buzzo, giornalista e scrittore. Il programma delle attività proseguirà per tutta l’estate e sarà sempre aggiornato sul sito www.andreazanzotto.it dove è possibile consultare anche i percorsi a piedi o in bicicletta del progetto Costellazione Zanzotto, curatida Fabio Dal Pan.

L’accesso agli appuntamenti è libero fino a esaurimento dei posti disponibili e garantito dai protocolli Covid.

Informazioni all’Ufficio Turistico di Santo Stefano di Cadore tel. 0435 62230.

Monti trovati dal sole è un evento del Comitato Nazionale per il Centenario di Andrea Zanzotto realizzato incollaborazione con il Comune di Santo Stefano di Cadore nell’ambito di Zanzotto 100, programma di festeggiamenti per il centenario di Andrea Zanzotto. In collaborazione conRegione Veneto e con il patrocinio del CAI Nazionale. Inoltre con il patrocinio di Comitato Pro Loco Unpli Veneto, Comitato Pro Loco Unpli Belluno, Algudnei -Spazi per la cultura ladina del Comelico, Asac Veneto, Collaborazione pastorale Parrocchiale di Campolongo, Casada, Costalissoio e S.Stefano di Cadore, Consorzio Turistico Val Comelico Dolomiti, Coro Comelico, Fondazione Comelico Dolomiti -Centro Studi Transfrontaliero, Gruppo Alpini Santo Stefano di Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, Pro Loco Santo Stefano, Regola Comunione Familiare di Casada, Regola di Costalissoio, Regola di Santo Stefano. E con la partecipazione del CAI di Pieve di Soligo e del CAI Val Comelico.

