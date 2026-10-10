Sanità, a Venezia inaugura il Treno della Salute: visite e screening gratuiti in nove città del Veneto

Al via dalla stazione di Santa Lucia la settima edizione del progetto promosso da Medici con l’Africa Cuamm, Regione Veneto, Aziende ULSS e partner ferroviari. Fino al 13 novembre il convoglio offrirà ai cittadini controlli sanitari, consulenze e informazioni sui corretti stili di vita. Gerosa: «La prevenzione è centrale per il nostro futuro»

VENEZIA. La prevenzione come investimento sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità del sistema sanitario pubblico. È questo l’obiettivo della settima edizione del Treno della Salute, inaugurata nella mattinata di venerdì 9 ottobre alla stazione di Venezia Santa Lucia, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa.

Il convoglio attraverserà il Veneto fino al 13 novembre, facendo tappa in diverse città per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, della corretta alimentazione e dell’attività fisica. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Medici con l’Africa Cuamm, Regione del Veneto, Aziende ULSS, Trenitalia e Ferrovieri con l’Africa.

Gerosa: «La prevenzione è centrale per il nostro futuro»

Nel corso dell’inaugurazione, l’assessore regionale Gino Gerosa ha sottolineato il valore di un progetto che, giunto alla settima edizione, si avvicina al traguardo dei dieci anni di attività.

«Essere arrivati alla settima edizione ci avvicina al decennale e conferma che il Treno della Salute è un progetto utile e bellissimo», ha dichiarato Gerosa, ringraziando don Dante Carraro e Medici con l’Africa Cuamm, Francesca Russo della Direzione regionale Prevenzione, Trenitalia e i numerosi volontari coinvolti.

L’assessore ha posto l’accento soprattutto sul valore dell’educazione sanitaria e sulla necessità di promuovere abitudini salutari fin dall’età più giovane.

«Quello della prevenzione è un tema centrale per il nostro futuro. L’importanza dell’attività fisica e di una corretta nutrizione ci consegna domani un cittadino adulto sano, rendendo sostenibile un sistema sanitario come il nostro, universalistico, pubblico, equo e solidale», ha aggiunto.

Un approccio che punta a rafforzare la cultura della prevenzione e a ridurre, nel lungo periodo, l’incidenza delle patologie legate a comportamenti e stili di vita non corretti.

Visite, screening e consulenze gratuite a bordo

Il Treno della Salute si rivolge a tutti i cittadini, offrendo la possibilità di accedere gratuitamente a controlli, informazioni e consulenze specialistiche. Durante le soste, il convoglio sarà visitabile dalle 9.30 alle 18.30.

A bordo sarà possibile effettuare una valutazione del proprio stile di vita e sottoporsi a controlli di base, tra cui la misurazione della glicemia, della pressione arteriosa, del peso e dell’altezza, oltre all’elettrocardiogramma.

Saranno inoltre disponibili consulenze gratuite sull’alimentazione e sull’attività motoria, con indicazioni pratiche per migliorare le abitudini quotidiane e ridurre i fattori di rischio.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla prevenzione oncologica: i cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi disponibili e indicazioni per prenotare il proprio percorso di screening.

Il progetto prevede infine uno spazio appositamente attrezzato per i bambini, pensato per avvicinare anche i più piccoli ai temi della salute e della prevenzione attraverso un percorso dedicato.

Le tappe del Treno della Salute in Veneto

Dopo la giornata inaugurale a Venezia, il convoglio proseguirà il suo viaggio attraverso il territorio regionale, raggiungendo altre nove città. Ecco il calendario delle soste previste:

Padova: 12-14 ottobre, binario 3 metropolitano.

12-14 ottobre, binario 3 metropolitano. Treviso: 19-20 ottobre, binario 9.

19-20 ottobre, binario 9. Legnago: 22-23 ottobre, binario 1.

22-23 ottobre, binario 1. Bassano del Grappa: 26-27 ottobre, binario 4.

26-27 ottobre, binario 4. Belluno: 29-30 ottobre, binario 1.

29-30 ottobre, binario 1. Portogruaro: 2-3 novembre, binario metropolitano.

2-3 novembre, binario metropolitano. Rovigo: 5-6 novembre, binario 6.

5-6 novembre, binario 6. Verona Porta Nuova: 9-10 novembre, binario 1.

9-10 novembre, binario 1. Vicenza: 11-13 novembre, binario 5.

Le attività saranno accessibili gratuitamente durante gli orari di apertura, dalle 9.30 alle 18.30.

Una rete di istituzioni e volontari per la salute dei cittadini

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, insieme all’assessore Gerosa, il direttore di Medici con l’Africa Cuamm, don Dante Carraro; l’assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia, Ermelinda Damiano; il direttore regionale di Trenitalia, Ivan Agazzio; il presidente di Ferrovieri per l’Africa, Nicola Samà; la presidente delle donne di Coldiretti, Valentina Galesso; e la direttrice della Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto, Francesca Russo.

La presenza di istituzioni, professionisti sanitari, associazioni e volontari testimonia la natura condivisa dell’iniziativa, che punta a portare la prevenzione fuori dalle strutture sanitarie e renderla più accessibile alla popolazione.

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