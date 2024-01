Sandy Skoglund, la fotografia surreale a Senigallia

Sandy Skoglund. I mondi immaginari della fotografia. 1974 – 2023. Questo è il titolo dell’esposizione, a cura di Mario Trevisan, con la collaborazione della regione Marche e della galleria Paci Contemporary che Senigallia ospita presso Il Palazzo del Duca.

Una retrospettiva della carriera di Sandy Skoglund, talento che attraverso l’espressione fotografica ha saputo “fermare il tempo“ in modo del tutto personale, risultato di sperimentazioni affatto brevi, approfondite e mai frettolose, che nel decantare del tempo colgono genio e personalità.

30 opere che rivelano un’artista poliedrica, dalla fotografia, al disegno e alla scultura, con i primissimi lavori degli anni 70 fino ad approdare alle opere ancor più celebri degli anni 90.

E qui i lavori del calibro di Radioactive cats e Revenge of the goldfish , siamo negli anni ottanta, tirano la volata alle celebri icone degli anni novanta quali Atomic Love e The cocktail party.

Fino al 2018 quando con Winter, Skoglund regala il suo ultimo lavoro, dove lo studio e la sperimentazione decennale raggiungono il livello più lungimirante e creativo.

Ed è proprio in questo mood che l’artista ci consegna a piè mani un mondo capace di andare oltre il mero orizzonte temporale, maneggiando il tempo a dismisura, con leggiadra maestria.

Sandy Skoglund. I mondi immaginari della fotografia. 1974 -. 2023 – Palazzo del Duca Senigallia fino al 2 giugno

Fotografia a cura di Rosanna Lama

Prima Fila di Mauro Lama