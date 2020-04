San Marco, Patrono di Venezia, festeggiato nella sua Piazza anche in tempo di pandemia.

Come ogni anno i fedelissimi rappresentanti dell’antica Repubblica della Serenissima, si sono ritrovati in Piazza San Marco il 25 aprile per festeggiare il Santo Patrono, sventolando la bandiera di Venezia. Provenienti da tutto il Veneto, c’erano infatti cittadini di S. Maria di Sala, Noale, Conegliano, Bassano del Grappa e Venezia, sono arrivati alla spicciolata per non fare aggregazione ma con le bandiere alzate.

Sono stati identificati e poi fotografati dal gruppetto di giornalisti e fotografi presenti. “Ci aspettavamo che i veneziani venissero in Piazza S. Marco almeno oggi” ha affermato qualcuno un po’ deluso. I veneziani, rispettosi fino in fondo alla quarantena che impone l’uscita solo per comprovati motivi fino al 3 maggio, hanno attraversato in pochi e solo frettolosamente la piazza. Numerosi invece i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e qualche giornalista.

In questa occasione non poteva mancare il 121° Doge di Venezia, Albert Gardin, classe 1949, come sempre da solo, con la bandiera della Repubblica Veneta.

Silvia Moscati

