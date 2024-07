San Marco Group: nuove iniziative per il benessere dei dipendenti

San Marco Group, lancia nuove iniziative per il benessere dei dipendenti e stringe alleanze strategiche con la Fondazione Umberto Veronesi ETS

MARCON – San Marco Group, recentemente diventata una Società Benefit, sta compiendo significativi passi avanti nel miglioramento delle condizioni lavorative, confermando il suo impegno verso un modello di welfare all’avanguardia. Con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di squadra e sostenere la salute dei dipendenti, l’azienda ha introdotto una serie di nuove iniziative che rafforzano il suo impegno per il benessere collettivo.

Accordo sindacale e incremento delle ferie

L’accordo sindacale recentemente siglato con la RSU e la RSA, supportato dalla FEMCA-CISL delle province di Venezia e Forlì, riguarda tutti i lavoratori delle sedi italiane di San Marco Group, incluse quelle di Marcon, Forlì, Montemarciano e Latisana. Questo accordo segna un ulteriore passo verso il miglioramento delle condizioni lavorative, con particolare attenzione all’incremento delle ferie per i dipendenti di lunga data, una misura che mira a garantire un equilibrio migliore tra vita professionale e personale e a preservare la salute dei lavoratori.

Cristian Pancisi e Giuseppe Callegaro della FEMCA-CISL sottolineano l’importanza di questi sviluppi: “Il confronto costruttivo tra sindacato e San Marco Group ha portato a innovativi accordi che migliorano il benessere dei lavoratori. Aumentare i giorni di ferie per i dipendenti con maggiore anzianità è una misura significativa che dimostra l’impegno dell’azienda verso la salute e il benessere dei propri collaboratori.“

Collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi ETS

Nel prossimo futuro, San Marco Group avvierà anche una collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi ETS, nota per il suo sostegno alla ricerca e alla prevenzione. Questa partnership rappresenta un’evoluzione dei già esistenti programmi di benessere dell’azienda, con iniziative orientate alla salute globale dei dipendenti. Mariluce Geremia, Vicepresidente e Responsabile HR, commenta con entusiasmo: “Siamo felici di collaborare con la Fondazione Veronesi ETS per offrire ai nostri dipendenti risorse scientifiche avanzate e migliorare ulteriormente il loro benessere psicofisico. Questa collaborazione ci aiuterà a proseguire nel nostro impegno per uno stile di vita sano e equilibrato.”

Corsi e webinar sulla salute

Tra le novità in arrivo, San Marco Group ha pianificato una serie di corsi e webinar in collaborazione con Fondazione Veronesi, focalizzati su tematiche di salute e prevenzione. Questi eventi, che si svolgeranno durante l’orario lavorativo e saranno obbligatori per tutti i dipendenti, includono sessioni su come mantenere una vita sana e sulla cura della pelle. In particolare, il primo webinar, condotto da Alessandro Vitale della Supervisione Scientifica di Fondazione Veronesi, discuterà le abitudini quotidiane per una vita lunga e sana, mentre il secondo, con la partecipazione di Chiara Segré, si concentrerà sulla prevenzione delle malattie della pelle. Inoltre, l’azienda offrirà visite dermatologiche tramite una clinica mobile nelle date del 9, 10 e 11 ottobre.

Premio di partecipazione e riconoscimenti ai dipendenti

Anche per quest’anno, San Marco Group ha previsto un premio di partecipazione di 2.100 euro per ciascun dipendente, un incremento rispetto all’anno precedente che va a sommarsi alla tredicesima e alla quattordicesima. Questo premio riflette il riconoscimento del contributo di ogni membro del team al successo dell’azienda. Pietro Geremia, Presidente e Amministratore Delegato, sottolinea: “Il premio straordinario di quest’anno non solo valorizza il contributo dei dipendenti, ma rispecchia anche il nostro impegno come società benefit nel promuovere il benessere comune.”

Infine, 137 dipendenti di lunga data sono stati premiati con giornate extra di ferie, un gesto che evidenzia l’apprezzamento dell’azienda per la loro fedeltà e dedizione. Giancarlo Piva di Confindustria Veneto Est, apprezzando le iniziative di San Marco Group, sottolinea come queste rappresentino un esempio positivo per altre imprese del territorio, dimostrando un’attenzione costante verso le risorse umane, il capitale più prezioso per ogni organizzazione.