San Daniele di Calabria, san Samuele e i loro cinque compagni appartengono alla prima e luminosa schiera dei martiri francescani, testimoni di quella fede ardente che, fin dagli inizi dell’Ordine dei Frati Minori, spinse alcuni figli di san Francesco d’Assisi a portare il Vangelo oltre i confini della cristianità, fino alle terre dell’Africa settentrionale.

CEUTA. Nel 1227, animati dal desiderio di annunciare Cristo anche a coloro che ancora non ne conoscevano il messaggio, sette frati partirono alla volta del Marocco: Daniele, originario della Calabria e loro ministro, Samuele, Angelo, Donnolo, Leone, Nicola e Ugolino. Non li muoveva alcuna ambizione terrena, né il desiderio di gloria personale, ma la convinzione che la carità evangelica non conosce frontiere e che la testimonianza di Cristo esige talvolta il coraggio di affrontare il rifiuto, la persecuzione e persino la morte.

La loro missione li condusse a Ceuta, importante città portuale del Nord Africa, dove annunciarono la fede cristiana in un ambiente nel quale la loro predicazione incontrò una radicale opposizione. Arrestati e sottoposti a pressioni affinché rinnegassero la propria fede, i sette religiosi non cedettero alle minacce e non abiurarono Cristo. La loro fedeltà raggiunse così il vertice della testimonianza martiriale: preferirono perdere la vita piuttosto che rinnegare Colui al quale avevano consacrato ogni cosa. Il loro sacrificio non fu la ricerca della morte, ma la conseguenza estrema di una fedeltà che non volle tradire la verità professata.

In essi si manifestò quella radicalità evangelica che san Francesco aveva insegnato ai suoi frati: seguire Cristo povero e crocifisso, senza riservare a sé stessi alcuna sicurezza quando la coscienza fosse chiamata a rendere testimonianza alla fede.

Per questo i sette martiri di Ceuta occupano un posto eminente nella memoria francescana. La loro vicenda ricorda che la missione non si misura soltanto attraverso le conversioni ottenute, le opere fondate o i risultati immediati, ma anche attraverso la fedeltà con cui si rimane accanto alla verità, persino quando ogni successo umano sembra impossibile. La Chiesa ne riconobbe ufficialmente il culto con la canonizzazione celebrata da papa Leone X nel 1516, consegnando la loro memoria alla venerazione dei fedeli.

La loro testimonianza continua a parlare alla Chiesa di ogni tempo: il Vangelo non si impone con la forza, ma si annuncia con la parola, si rende credibile attraverso la carità e si suggella, quando necessario, con il dono della propria esistenza.

I sette frati non lasciarono eredità di ricchezze, né costruirono la propria fama attraverso il potere; lasciarono qualcosa di infinitamente più grande: la testimonianza di una fede che non si piegò davanti alla minaccia della morte. Nel loro martirio, la povertà francescana si trasformò in suprema libertà, la predicazione divenne testimonianza e la fedeltà a Cristo assunse il linguaggio irrevocabile del sacrificio.

La loro memoria ci ricorda che il seme del Vangelo può essere affidato anche alla terra del martirio e che nessuna violenza può cancellare la testimonianza di chi ha scelto di appartenere interamente a Dio. Perché il martire non è colui che vince secondo i criteri del mondo, ma colui che, rimanendo fedele a Cristo fino alla fine, proclama con la propria vita che l’amore è più forte della paura e che la verità, anche quando viene perseguitata, non perde la propria luce.

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