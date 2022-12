San Benedetto: un bonus per ringraziare i lavoratori

I lavoratori in Italia del Gruppo San Benedetto riceveranno un bonus di 500 euro da utilizzare come welfare nel mese di dicembre.

San Benedetto annuncia di aver attivato un bonus di 500 euro da utilizzare come welfare per tutti i lavoratori in Italia del Gruppo. I lavoratori della Total Beverage Company troveranno l’accredito nel portale welfare aziendale nel mese di dicembre e potranno utilizzarlo per buoni spesa, pagamento bollette dei servizi energetici o per acquisto carburanti.

Il riconoscimento viene direttamente dal Presidente Enrico Zoppas che ha deciso in questo modo di ringraziare i collaboratori per l’impegno e la flessibilità dimostrati nell’affrontare la complessità della stagione 2022 e la partecipazione alle iniziative di miglioramento continuo che hanno portato al riconoscimento del Global Kaizen Award.

San Benedetto da diversi anni ha integrato all’interno della sua strategia aziendale, il metodo KAIZEN, originario della cultura giapponese, che punta al continuo miglioramento di tutti i processi aziendali. Un mix tra riflessione, creatività e convinzione che permette di dar voce a tutte le persone che collaborano in azienda, ascoltando principalmente la voce di chi lavora e conosce quello che fa.

“Il bonus è un riconoscimento per l’impegno dei nostri collaboratori e vuole sottolineare che il Global Kaizen Award è principalmente un loro risultato – afferma Enrico Zoppas, Presidente e Amministratore Delegato di Acqua Minerale San Benedetto S.p.A – È anche un segno di vicinanza alle loro famiglie in un momento storico così complesso. Siamo ben consapevoli del ruolo essenziale svolto da ogni collaboratore, elemento fondamentale ed unico di un ingranaggio articolato che dà vita alla grande famiglia San Benedetto.”