Samuel attraversa i binari e viene travolto

Il ragazzo ha attraversato nonostante le sbarre abbassate ed è stato investito dal treno in transito nella stazione di Carpenedo. Il cordoglio del Sindaco di Venezia Brugnaro

Mestre – É successo questa mattina intorno alle 7. Forse per la fretta di passare al di là della piccola stazione di Carpenedo, sulla via Trezzo, il ventiquattrenne, residente poso distante, in via S. Donà, nel quartiere di Carpenedo, ha attraversato i binari. In quel momento sopraggiungeva un treno che non è riuscito ad evitarlo.

Samuel ha attraversato i binari

A quanto pare, il ragazzo ha attraversato per la fretta. Sul posto il Suem 118 che altro non ha potuto fare che constatare il decesso e ricomporre la salma. Il ragazzo sarebbe stato colpito a un braccio, ma poi a causa della forza del treno è stato trascinato per diversi metri.

Il dolore del Sindaco

Samuel, originario dell’Etiopia, era figlio dei giornalisti Ganz e Francesconi. Appresa la notizia dell’incidente il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha inviato un telegramma di condoglianze alla famiglia Francesconi.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e mio personale, ma prima di tutto come padre, desidero esprimere il più sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Samuel Francesconi. Tutta la Città di Venezia si stringe a fianco della famiglia, dei parenti e degli amici, colpiti d’improvviso da questo lutto.

Sono vicino a tutti Voi, con la certezza che Samuel rimarrà per sempre vivo nel ricordo delle tantissime persone che l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, conquistati dal suo sorriso e dalla sua energia”.

I treni hanno viaggiato in ritardo di almeno due ore e la tratta è stata chiusa. Le indagini sono ancora in corso per accertare i motivi dell’attraversamento.