Salvatore Borsellino incontra gli studenti di Lucca

“I volti della legalità”, è l’incontro online in cui gli studenti dell’ISI Pertini di Lucca incontreranno lunedì 13 marzo Gianmario Siani, presidente della Fondazione “Giancarlo Siani” e nipote del giornalista ammazzato dalla camorra, e martedì 4 aprile Salvatore Borsellino, fratello del giudice vittima di Cosa nostra nella strage di via D’Amelio assieme ai cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

LUCCA – Il progetto, ideato dal professor Romano Pesavento, presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani e docente dell’ISI “Pertini” di Lucca, consiste nella realizzazione di una rete tra scuole di secondo grado, mediante la quale gli studenti di diverse realtà territoriali possano confrontarsi tra loro sui contenuti della cittadinanza responsabile e della legalità, attraverso la conoscenza dei protagonisti della società civile italiana e la riflessione sul loro sacrificio.

Comprendere i valori della legalità e della cittadinanza responsabile proprio attraverso la riflessione sulla figura e l’operato dei protagonisti della legalità costituisce l’obiettivo finale del progetto. La rete di scuole al momento è formata dall’ISI “Pertini” di Lucca, dal ITC “Mossotti” di Novara e dal Liceo scientifico statale “Filolao” di Crotone.

Le giornate del 13 marzo e del 4 aprile costituiscono la naturale prosecuzione di un percorso didattico strutturato proprio per coinvolgere profondamente gli studenti e renderli consapevoli circa i valori della legalità. In precedenza i rappresentanti degli istituti scolastici coinvolti hanno già incontrato il giudice Leonardo Guarnotta (segretario generale della Fondazione “Giovanni Falcone); ebbene la voce dialogante di personalità così fulgide nel raccontare anche pagine dolorose della nostra storia con un taglio più intimo e personale sicuramente contribuirà a sviluppare un senso civico più profilato e meno “teorico” nei nostri giovani. Gli studenti attualmente riescono a metabolizzare e interiorizzare tematiche profonde soprattutto quando si offre loro la possibilità di confrontarsi autenticamente con i protagonisti delle vicende importanti per la società civile. Pertanto verranno vagliate le condizioni per proporre altre opportunità formative di pari livello per divulgare ulteriormente le tematiche afferenti alla legalità, al rispetto delle norme condivise e alla solidarietà.

CNDDU ringrazia i dirigenti scolastici la prof.ssa Daniela Venturi, ISI “Pertini” di Lucca, la prof.ssa Maria Rosaria Iaccarino, liceo scientifico “Filolao” di Crotone, e il prof. Gianluca Barreca, ITC “Mossotti” di Novara, i docenti e i tecnici per il sostegno che forniranno per la realizzazione degli eventi.

prof.ssa Debora Cavarretta – CNDDU