Salvato un Bulldog solo in casa da giorni

Un giovane bulldog francese di nome Achille è stato salvato dopo essere stato lasciato solo per molti giorni in una stanza da una coppia latitante.

ALESSANDRINO (ROMA). Nell’Alessandrino, un giovane bulldog francese di circa un anno, di nome Achille, è stato protagonista di un salvataggio emozionante da parte delle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).

Il piccolo cane era stato lasciato solo in casa per molti giorni da una coppia ora ricercata dalle forze dell’ordine per altri reati.

Il salvataggio è avvenuto a seguito di una segnalazione da parte di un vicino, preoccupato dal fatto che non sentiva abbaiare il cane da diversi giorni.

Cristina Destro, coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Alessandria e provincia, insieme a una collega dell’Enpa, è intervenuta sul posto. La coppia detentrice del cane era latitante ed è fuggita lasciando il povero animale chiuso in una stanza.

Il cane, Achille, è stato trovato in condizioni disperate: gravemente disidratato e denutrito, chiuso in una stanza completamente ricoperta dalle sue deiezioni.

Grazie all’intervento tempestivo delle guardie zoofile, il giovane bulldog francese è stato immediatamente sequestrato e trasferito presso una struttura veterinaria. Qui, i veterinari stanno lavorando per rimetterlo in forze e garantirgli le cure necessarie.

I proprietari sono stati denunciati per abbandono di animali, un reato previsto dall’articolo 727 del Codice penale. Una volta concluso il procedimento penale, Achille potrà essere affidato a chi potrà offrirgli una nuova e amorevole casa.

Cristina Destro ha raccontato l’orrore della scena: “Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco e finalmente siamo entrate pensando di trovare il cane morto. Invece era chiuso in una stanza completamente ricoperta delle sue deiezioni. A quel punto, ho effettuato il sequestro penale e sporto denuncia alla Procura della Repubblica.”

L’Oipa invita tutti a non ignorare casi di degrado e maltrattamento degli animali e a rivolgersi alle sue guardie zoofile. Nel pieno rispetto della privacy, queste possono intervenire per tutelare gli animali e garantire loro una vita dignitosa. Un appello a diffondere consapevolezza sulla necessità di proteggere i nostri amici a quattro zampe da ogni forma di abbandono e maltrattamento.