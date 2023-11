Sabrina Salerno manda un video delle donne della “La Forza in Passerella”

“La Forza in Passerella” è un evento speciale che celebra la bellezza e la resilienza delle donne che hanno affrontato o stanno affrontando il tumore al seno. Si tratta di una sfilata di moda in cui le protagoniste sono le stesse donne, che indossano abiti e accessori prestati da commercianti e artigiani locali, e si esibiscono con orgoglio e allegria sul palcoscenico.

L’ultima mini sfilata tenutasi alla Libreria Lovat si è conclusa con una piacevole sorpresa: le modelle hanno registrato un video cantando a squarciagola la canzone “Siamo Donne”, un inno alla femminilità e alla forza, sostenendo che “oltre le gambe c’è di più”. Il loro coraggio e la loro gioia hanno commosso e conquistato il pubblico, che le ha applaudite con calore e ammirazione.

Il video è arrivato anche a una persona speciale, Sabrina Salerno: la famosa cantante e icona degli anni ’80 che ha interpretato la canzone “Siamo Donne” insieme a Jo Squillo nel 1991, mandando un videomessaggio di affetto e di sostegno alle “donne rosa”. Sabrina è molto sensibile a questo tema e abbraccia con orgoglio questo progetto, che dimostra che la bellezza non è solo apparenza, ma è soprattutto anima e cuore.

L’iniziativa è nata nel 2020, in piena pandemia, grazie all’idea di Michela Bardi, una “donna rosa” di Cafè Coraggio, con la collaborazione della Lilt Treviso, patrocinio di Matteo Geretto e della Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier e di Giuliana Menegaldo dell’Associazione “Un giro in Piazza” di Monastier. Da allora sono state organizzate cinque sfilate in Veneto: a Monastier nel 2020, a Treviso nel 2021, ad Asolo e a Mestre nel 2022 e Venegazzù lo scorso ottobre.

L’obiettivo di “La Forza in Passerella” è quello di trasmettere tre messaggi fondamentali:

l’importanza della prevenzione , perché una diagnosi precoce può fare la differenza nella cura e nella guarigione

il sostegno e la solidarietà a chi sta vivendo questa sfida , perché nessuna si senta sola o meno femminile

la raccolta di fondi per LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che offre assistenza e informazione ai pazienti e ai loro familiari

Ogni sfilata coinvolge più di 150 donne, di età compresa tra i 28 e i 73 anni, che si preparano con entusiasmo e si aiutano tra loro, guidate dalla Stylist Doris Feltrin, che coordina le passerelle e adatta gli abiti alla silhouette di ogni modella. Le “donne rosa” sono accompagnate dal presentatore ufficiale e ormai amico Alessandro Bevilacqua, che le introduce al pubblico con simpatia e sensibilità.