Sabato 22 luglio si corre tra i girasoli al tramonto

Conto alla rovescia per la seconda edizione dell’evento tra sport, natura e solidarietà che sabato 22 luglio partirà e arriverà nell’azienda agricola biodiversa Nonno Andrea. Già oltre 800 iscritti, iscrizioni aperte.

VILLORBA – Qual è il fiore dell’estate? Il girasole! E sarà proprio uno splendido campo di girasoli ad accogliere i partecipanti alla seconda edizione della Falcata di Villorba, una manifestazione podistica aperta a tutti.



Sabato 22 luglio, con partenza alle 19 dall’azienda agricola biodiversa Nonno Andrea, l’evento coniugherà sport, natura e solidarietà.

Si potrà scegliere tra due percorsi, di 5 e 10 km, che porteranno i partecipanti tra centinaia e centinaia di girasoli al tramonto. Un’atmosfera magica, che celebra la natura e permette di vivere la bellezza della campagna d’estate, in un’esperienza emozionante all’aria aperta. Ad arricchire la serata anche la coinvolgente musica di DJ Fabriborg.

“Siamo a circa 850 iscritti, ma l’obiettivo è andare oltre, magari raggiungere quota mille ed esaurire così i pacchi gara che comprendono, tra l’altro, la splendida t-shirt ufficiale dell’evento in tessuto tecnico”, spiegano gli organizzatori dell’Asd R4C, Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto, ricordando che le iscrizioni resteranno aperte sino a poco prima del via.

I fondi raccolti tramite le iscrizioni saranno devoluti alla scuole d’infanzia paritarie del Comune di Villorba. Un motivo in più per non mancare, oltre al fascino di un evento che celebrerà la natura e permettere di vivere la bellezza della campagna d’estate.

L’evento è promosso da Asd R4C e da Avis Villorba, in collaborazione con il Comune di Villorba e l’azienda agricola biodiversa Nonno Andrea, coinvolge diversi partner (Centromarca Banca, 1/6H Sport, San Benedetto, Crich, Studio Dentistico Campion, Aiino, Hausbrandt, Treviso Assicura UnipolSai, RG Studio Pubblicità, Fantic, Tatobar, Al Ciaro de Luna, 3Chic, Gruppo Alpini di Villorba, H.Robert abbigliamento tecnico, Macelleria Pizzolon e AICS).