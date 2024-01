rurAllure: bilancio positivo per il progetto europeo

Si è appena concluso con successo il progetto europeo rurAllure, un’iniziativa di tre anni che ha coinvolto sei paesi europei, tra cui l’Università Iuav di Venezia in veste di partner. Finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, il progetto ha avuto come obiettivo principale la valorizzazione dei musei rurali e dei siti culturali lungo le vie di pellegrinaggio europee, coprendo un’ampia rete di 18 paesi e oltre 11.000 km di percorsi.

Durante questo periodo, i partner del progetto hanno collaborato attivamente per trasformare il patrimonio rurale lungo le vie di pellegrinaggio in un’esperienza più attraente e accessibile per i visitatori. Uno degli aspetti chiave del successo del progetto è stata la mappatura e la digitalizzazione di oltre 3.000 punti di interesse, siti culturali e naturali lungo diversi itinerari europei.

Uno dei risultati più significativi del progetto è stata la creazione di un portale europeo dedicato ai viaggiatori, che include una app e una piattaforma multilingue. Questi strumenti sono stati progettati per facilitare la pianificazione dei viaggi, la condivisione di esperienze e per favorire i servizi e le connessioni con gli attori locali lungo le vie di pellegrinaggio.

L’attenzione al turismo sostenibile è stata un pilastro fondamentale del progetto rurAllure, e questo impegno è stato riconosciuto con il prestigioso Skål Europe Sustainable Tourism Awards. Questo premio, organizzato da Skål Europe, una delle più grandi reti globali di professionisti del turismo, celebra l’eccellenza nella sostenibilità nel contesto del turismo internazionale.

Ma la storia di successo di rurAllure non si ferma qui. Grazie alla creazione di una rete di cooperazione internazionale chiamata “European Cooperation Network along Pilgrimage Routes,” i partner di rurAllure, tra cui il team di Iuav con Maddalena Bassani e Giuseppe D’Acunto, continueranno il loro impegno nel consolidare i rapporti con le istituzioni e le associazioni attive nelle aree di interesse. Questo sforzo mira a promuovere nuove iniziative culturali legate al progetto, mantenendo viva la valorizzazione del patrimonio rurale lungo le vie di pellegrinaggio anche nel 2024 e oltre. La continuità di rurAllure rappresenta un passo importante verso la creazione di una rete sostenibile e duratura di collaborazione internazionale nel settore del turismo culturale.