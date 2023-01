Rugby Top 10: Mogliano – Patrarca Padova 21-21

Un pareggio contro la capolista Petrarca Padova è un risultato di tutto rispetto, ma per poco non arrivava anche la vittoria, che visto l’andamento della gara era davvero alla portata.

MOGLIANO VENETO – Il gruppo a livello di concentrazione e di attitudine è stato fantastico, superando alla grande i momenti di difficoltà che ci sono ovviamente stati per le grandi potenzialità della squadra ospite. Nel primo tempo Mogliano non crea moltissime occasioni ma difende bene e con aggressività, senza scadere in eccessiva indisciplina. Subisce due mete, ma si mantiene comunque aggrappata alla partita con due calci di punizione di Fadalti.

Nella ripresa Mogliano continua a difendere bene e a riproporsi in più occasioni costringendo spesso gli ospiti al fallo. Fadalti accorcia ancora il risultato portando la propria squadra sotto break. Arriva però in seguito la meta di Tebaldi, dopo che Mogliano era stata brava in più occasioni a rintuzzare gli attacchi dei tuttineri. Il 21 a 9, a venti minuti dal termine avrebbe potuto tagliare le gambe ai ragazzi di Costanzo e Mazzucato, invece c’è la reazione che tutto il pubblico biancoblù sperava di vedere (oggi lo Stadio era gremito nonostante la giornata grigia e piovosa). Arrivano due mete, di Nicolò Ceccato la prima, che schiaccia dopo un drive da touche ai 5 metri, e di Giuliano Avaca la seconda, che riceve palla e si invola verso la bandierina contrastato invano dal difensore del Petrarca.

È pareggio, Fadalti cerca la trasformazione del successo ma stavolta non è preciso. Mancano 5 minuti alla fine del match, Mogliano subisce un giallo, due calci che il Petrarca usa per andare in touche e tentare di realizzare la meta della vittoria e del bonus. Il pallone cade in avanti e la sfida termina senza beffe dell’ultimo secondo regalando 2 punti ad entrambe le formazioni. Mogliano ora è atteso dalla trasferta in casa del Calvisano, domenica prossima 15 gennaio, alle ore 14.00, in diretta streaming su Eleven Sports, altra partita in cui dare tutto per cercare di fare risultato.

Salvatore Costanzo, head coach biancoblù: “Già con piacenza avevamo fatto una buona prestazione e ci siamo detti che quella era la base di partenza a livello di intensità mentale che avremmo dovuto mantenere sempre da qui in avanti. Per cui in questo periodo ci siamo preparati al meglio per riuscire a gestire le partite che mancano nel migliore dei modi. Sono rientrati alcuni infortunati e sono arrivati alcuni giocatori che hanno ampliato la rosa, ma è il lavoro che il gruppo sta facendo che può fare e ha fatto la differenza oggi. Oltre a Giuliano mi sento di ringraziare tutti per quanto hanno dato in campo. Davanti siamo stati consistenti, in touche abbiamo avuto qualche difficoltà ma il pallone era scivoloso e non facile da gestire. Abbiamo arginato bene i loro drive e sono contento dell’atteggiamento messo in campo, non ci siamo mai persi d’animo, in svantaggio contro i campioni d’italia abbiamo recuperto il risultato e anche se nessuno pensava ad una nostra vittoria, se avessimo vinto penso non avremo rubato nulla. Nel primo tempo non siamo stati perfetti nella gestione dell’ovale al piede, Padova quando ha possibilità ti castiga, e noi siamo stati puniti in alcune occasioni anche se molto bravi a difendere in molte altre. Nel secondo tempo abbiamo messo in capo una prestazione migliore nel gioco al piede e questo ci ha permesso di renderci maggiormente pericolosi. Ne mancano altre otto, a Calvisano sarà durissima, non pensiamo più a questa partita e prepariamoci ad affrontare un’altra finale.”

Il player of the match Giuliano Avaca: “Abbiamo fatto un buon lavoro nei punti d’incontro mettendo a fuoco quanto preparato in settimana, per poi cercare di ripartire con il nostro gioco. Sono molto contento ovviamente della meta personale ma ci tengo a sottolineare il lavoro di tutta la squadra che mi ha permesso di realizzarla. Io sono qui per mettermi a disposizione del gruppo e mi ha fatto piacere la nomina a MOM della partita. La voglio dedicare ai miei compagni dai quali ho ricevuto una fantastica accoglienza, sono orgoglioso di questa esperienza a Mogliano.”

Ufficio Stampa Mogliano Veneto Rugby