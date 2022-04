Rugby. Mogliano chiude la stagione davanti al suo pubblico. Ingresso gratuito

Si disputa oggi alle 15.00 l’ultima giornata del Campionato Italiano di Rugby Peroni TOP10. Mogliano termina questa stagione travagliata e difficile tra le mura amiche dello Stadio “Maurizio Quaggia”.

Farà visita ai biancoblù la formazione della Polizia di Stato, le Fiamme Oro Rugby. Nessuna delle due squadre ha più nulla da chiedere alla classifica, ma per entrambi c’è lo stimolo di concludere bene questo Campionato. I cremisi per riscattare la sconfitta della finale di Coppa Italia appena disputata, Mogliano per ottenere la rivincita della gara di andata e dimostrare che con un po’ di fortuna in più questo gruppo avrebbe potuto maturare classifica e soddisfazioni ben diverse.

Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Sabato è l’ultimo atto di una stagione davvero travagliata. Abbiamo la possibilità di finire questo percorso davanti al nostro pubblico, che sarà la motivazione più grande per tirare fuori le ultime energie e affrontare al meglio una squadra che conosciamo bene. Tutti i problemi avuti vanno lasciati da parte, c’è quest’ultima partita alle porte e ci meritiamo di finire nel modo migliore possibile.”

Questa la probabile formazione che sabato 23 aprile 2022, alle ore 15.00, scenderà in campo presso lo Stadio “Maurizio Quaggia” di Mogliano Veneto (è prevista la diretta dell’incontro su Eleven Sports):

Fadalti; D’Anna, Abanga, Cerioni, Guarducci; Ormson, Semenzato; Derbyshire, Marini, Finotto; Ceccato N., Bocchi; Spironello, Ferraro, Ceccato A.

a disp: Bonanni, Ros, Alongi, Fantini, Lamanna/Vianello, Fabi, Caputo, Pavan

L’incontro sarà diretto dal Sig. Luca Trentin (Lecco), assistito dal Sig. Federico Boraso (Rovigo) e dal Sig. Lorenzo Sacchetto (Rovigo). Quarto uomo il Sig. Marco Vianello (Treviso). TMO il Sig. Stefano Roscini (Milano)

Ufficio Stampa Mogliano Rugby 1969