Rugby. A Mogliano arriva Colorno. Oggi il Quaggia aperto a tutti

Seconda giornata di Coppa Italia alle porte e per l’occasione Mogliano ospiterà la formazione dell’HBS Colorno, vittoriosa la scorsa domenica contro la neopromossa Cus Torino. Qualche variazione al quindici biancoblù che ha affrontato Calvisano, alcune per necessità ed altre per dare spazio ad ulteriori giocatori della rosa.

Queste le parole del capo allenatore Salvatore Costanzo: “È la nostra prima partita in casa di questa stagione, non mancherà l’entusiasmo per affrontarla con il giusto spirito. Incontriamo una squadra che quest’estate si è rinforzata moltissimo, che vorrà tenere in movimento il pallone ed attaccherà molto. Noi abbiamo bisogno di fare passi avanti rispetto all’ultima partita, sappiamo che sarà un match duro e speriamo che ci sia molto pubblico a sostenerci.”

Questa la probabile formazione che sabato 24 settembre 2022, alle ore 16:30, scenderà in campo presso lo Stadio “Maurizio Quaggia” di Mogliano Veneto (Ingresso Gratuito, non è prevista la diretta streaming dell’incontro):

Fadalti; Douglas, Abanga, Va’Eno, Dal Zilio; Viotto, Fabi; Derbyshire, Catelan, Finotto; Baldino, De Klerk; Spironello, Ceccato N., Ceccato A. A disposizione: Rosario, Chalonec, Tripodo, Grassi, Casarin, Battara, Sangion, Coletto

L’incontro sarà diretto dal Sig. Dario Merli (Ancona), assistito dal Sig. Federico Boraso (Rovigo) e dal Sig. Giorgio Sgardiolo (Rovigo). Quarto uomo il Sig. Francesco Mastandrea (Padova).

In occasione del debutto casalingo stagionale in una partita ufficiale del Mogliano Veneto Rugby, lo stadio “Maurizio Quaggia” sarà aperto dalle ore 12:00 fino a sera per i tifosi, appassionati e famiglie.

Una giornata interamente dedicata al rugby che inizia con il pranzo in Club House (per prenotazioni contattate Oriana 3471536037), a seguire la partita del First XV contro il Rugby Colorno e poi la Cadetta (ore 19.00 l’allenamento congiunto con il Pordenone Rugby).

L’accesso al Quaggia sarà libero e gratuito. Durante tutta la giornata inoltre i più piccoli potranno divertirsi sui gonfiabili appositamente allestiti e i più grandi dissetarsi in Club House con le nuove birre e proposte enogastronomiche.

Vi aspettiamo numerosi per sostenere il Mogliano Veneto Rugby e per trascorrere in compagnia una giornata di spensieretezza e di divertimento.

Ufficio Stampa Mogliano Veneto Rugby