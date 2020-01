Rassegna di concerti dell’Orchestra Machiavelli all’Auditorium di Santa Caterina

Istituzioni pubbliche e una giovane impresa culturale veneta unite in un progetto di diffusione della musica da camera, con un repertorio di musica classica caratterizzato da accenti di originalità in grado di soddisfare i pubblici più variegati.

La città di Treviso, grandemente impegnata nel sostegno alla cultura e con un’offerta ricca di eventi dalla grande attrattiva, ha concesso il patrocinio alla nuova stagione di musica colta dell’Orchestra Machiavelli, intitolata “Fame di Musica – I concerti nell’Auditorium di Santa Caterina”.

Orchestra Machiavelli è un’orchestra con sede a Verona nata nel 2015 e formata da giovani professionisti under 35. A partire da quest’anno per l’orchestra veneta si aggiunge una nuova location: l’Auditorium di Santa Caterina a Treviso, che sarà la prestigiosa cornice in cui avrà luogo una rassegna di concerti dedicati ai più grandi compositori di musica colta.

La scelta di una nuova città si colloca come una delle più grandi novità del 2020 per l’Orchestra Machiavelli, che si propone di offrire un ciclo di musica da camera eseguita da giovani e per i giovani. Il repertorio offre famose composizioni di grandi maestri, ma al tempo stesso aggiunge tocchi di originalità in grado di avvicinare nuovi pubblici alla musica classica. La collaborazione con l’Assessore Colonna Preti e la concessione del patrocinio da parte del Comune ha permesso l’organizzazione della rassegna, in grado di soddisfare la Fame di musica sia di coloro che si avvicinano alla musica colta per la prima volta, sia dei palati più esigenti e preparati.

L’Orchestra sarà protagonista di una serie di appuntamenti formata da tre concerti e da un concerto – spettacolo. Durante la rassegna l’orchestra avrà il piacere di esibirsi assieme ad ospiti di fama nazionale e internazionale.

Eventi in programma

Le produzioni proposte dalla Direzione Artistica, nelle persone di Stefano Soardo e Rebecca Saggin, sono tre concerti e un concerto – spettacolo: aprirà la stagione sabato 18 gennaio alle ore 17.00 nell’Auditorium di Santa Caterina l’evento “Inaugurazione dell’Anno Beethoveniano”, un concerto celebrativo dei 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven, che oltre all’Orchestra Machiavelli vedrà sul palcoscenico il giovane direttore Leonardo Benini e il violinista solista di fama internazionale Davide De Ascaniis, esibirsi in un programma con musiche di F.Mendelssohn, L.V.Beethoven, S.Barber.

Anche gli appuntamenti successivi si terranno il sabato pomeriggio alle ore 17.00 nell’Auditorium di Santa Caterina: il 1° febbraio l’Orchestra Machiavelli si esibirà nel concerto “Mozart 1770”. In quest’occasione affiancherà l’Orchestra il soprano viennese Eva Dworschak in un programma costituito da musiche composte da W.A.Mozart nel 1770, anno di passaggio del compositore in Italia. Il Maestro concertatore per l’evento del 1° febbraio sarà Pietro Battistoni.

Si proseguirà il 28 marzo con uno spettacolo che coinvolgerà sia la musica che il teatro: con “Caino ovvero il primo omicidio” l’ensemble dell’Orchestra Machiavelli, assieme all’attore Mauro Bernardi, ripercorrerà gli eventi del fratricidio più famoso della storia. Il meraviglioso oratorio di A. Scarlatti sarà racchiuso in una cornice contemporanea con le musiche di Stefano Soardo e la drammaturgia e la regia di Sara Meneghetti, e sarà diretto da Giancarlo Rizzi in veste di Maestro concertatore.

La data di chiusura della stagione sarà il 9 maggio, con la conferenza-concerto dal titolo “Music for Europe” tenuta dal critico musicale e saggista Quirino Principe, che affronterà il tema della musica come espressione dell’identità europea. Il concerto vedrà esibirsi l’Orchestra Machiavelli diretta da Sergio Baietta in occasione della Festa dell’Europa 2020.

Info e biglietti

I biglietti per gli eventi della stagione Fame di Musica – Concerti nell’Auditorium di Santa Caterina saranno disponibili in cassa a partire da un’ora prima dell’inizio dei concerti al prezzo di:

Intero € 16

Ridotto over 65 €14

Ridotto under 30 €10

Abbonamenti (4 concerti): Intero € – Ridotto over 65 € – Ridotto under 30 €

Tutte le informazioni sull’Orchestra Machiavelli al sito www.orchestramachiavelli.it.

La stagione è patrocinata da Comune di Treviso – Assessorato alla Cultura e sostenuta da Serena Wines 1881.

Commenta la news

commenti