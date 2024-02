Capodanno Cinese, Royal Eagles volano a Macao per esibirsi

Mancano due giorni alla partenza delle pattinatrici dell’ASD Skating Club Don Bosco per Macao, dove le 16 ragazze prenderanno parte ai festeggiamenti per il Capodanno Cinese in diretta TV nazionale.

MARENO DI PIAVE (TV) – Sono state convocate dall’Italia per esibirsi durante i festeggiamenti del Capodanno Cinese nell’anno del Drago a Macao, in diretta televisiva nazionale. «Siamo molto contenti, ma ammetto che siamo anche un po’ agitati perché è un compito non indifferente quello di partecipare ad un evento di questa portata» commenta Xavier López Gonzàlez, coreografo dell’Associazione presso cui si allenano le 16 ragazze convocate in Cina, che martedì 6 gennaio volerà in Oriente insieme a loro.

È un mix di allegria e di preoccupazione (di esibirsi al meglio davanti a così tanti telespettatori) quello che si respira a pochi giorni dalla partenza. Anche perché sembra tutto facile, ma non lo è. La squadra di pattinaggio artistico ha dovuto registrare alcuni video degli allenamenti e mandarli alla televisione cinese, a testimonianza dello spettacolo che le sportive italiane intendono portare sotto i riflettori della repubblica popolare cinese.

Mentre attendiamo l’arrivo di sabato 10 febbraio per seguire attraverso i Social cosa hanno escogitato per questa grande occasione, qualche primo dettaglio possiamo già rivelarlo: il palco sopra cui si esibiranno le Royal Eagles consta di un pavimento fatto di pannelli a led e presenterà delle proiezioni.

«Ci stiamo preparando al meglio, ma ci sono tante cose non sono proprio abituali nel mondo del pattinaggio a rotelle. Noi siamo soliti preparare uno spettacolo seguendo le regole di una gara. Questa volta, invece, le tribune saranno disposte a 360°, quindi abbiamo dovuto pensare a mettere in scena uno show, il cui pubblico si trova tutt’attorno. Non è sicuramente semplice, ma è stimolante, ed è una nuova sfida per le Royals. Sarà una settimana movimentata, ricca di emozioni e anche di insegnamenti» conclude il coreografo spagnolo, che si dice molto orgoglioso di questa opportunità. «Dopo tantissimi anni di sacrificio da parte della società e della squadra, poter partire per vivere il pattinaggio in un modo diverso da una gara è uno stimolo a cui non si poteva rinunciare».

In bocca al lupo, Royal Eagles!