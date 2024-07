Rotary Club Treviso Terraglio: Nicoletta Duodo prima donna presidente

Un passaggio di consegne significativo a Villa Braida di Mogliano

MOGLIANO (TV) – Nella splendida cornice di Villa Braida a Mogliano, si è tenuta la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne del Rotary Club Treviso Terraglio. Riccardo Piazza, il presidente uscente, ha ufficialmente ceduto il ruolo a Nicoletta Duodo, la prima donna a ricoprire questa posizione nel club.

Il bilancio positivo di Riccardo Piazza

Riccardo Piazza ha fatto un bilancio del suo anno di presidenza, evidenziando le numerose iniziative a favore della comunità. Tra queste, spiccano progetti come “Donna nelle professioni,” l’Edera Film Festival, donazioni al reparto di neonatologia dell’ospedale Cà Foncello, la distribuzione di kit scolastici, e campagne gratuite di screening oculistico e cardiologico a Mogliano. La celebrazione del trentennale del club è stata un evento significativo, ma il fiore all’occhiello dell’annata è stato il completamento del progetto “Casa Rotary Vanessa,” una struttura destinata a ospitare donne vittime di violenza, gestita dal centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso.

Il programma ambizioso di Nicoletta Duodo

Nicoletta Duodo, esprimendo la sua emozione per il nuovo incarico, ha presentato un programma ambizioso per il prossimo anno. I temi principali includono il supporto continuo alle donne vittime di violenza attraverso “Casa Rotary Vanessa” e l’apertura di una nuova struttura di accoglienza. Per i giovani, il club continuerà a promuovere scambi internazionali, programmi di leadership, borse di studio, percorsi musicali e premi per giovani registi. Inoltre, verranno sostenute iniziative culturali a favore di ragazzi con autismo, persone affette da melanoma, e donne detenute con i loro figli.

Un appello alla partecipazione

La Presidente Duodo ha sottolineato l’importanza di un approccio collaborativo: “Questo non sarà il mio anno di presidenza, ma il nostro momento. Insieme decideremo il futuro del club e porteremo avanti progetti concreti a sostegno della comunità.” La serata si è conclusa con la presentazione della nuova squadra del club, composta da persone motivate e pronte a realizzare i progetti in programma. “People of Action” sarà il motto del nuovo anno, riflettendo l’impegno concreto del club nel fare la differenza.