Rosso d’Inverno: IX edizione all’insegna delle donne

Vince la farmacista Sandra Puccini di Pistoia con “Della stessa sostanza del Padre”. Seconda classificata Letizia Marton di Mogliano Veneto con “Come Fiamme”, che si aggiudica anche il premio Under 18. Terza Anna Rossetto di Preganziol con “Un lume nel cielo”.

Grande successo anche per il II Memorial Francesca Rago riservato agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Casier: dopo la selezione degli studenti, la giuria ha scelto i temi di Asia Volpato 2^E e Aurora Swami Abate 3^C. La cerimonia ufficiale per gli studenti avverrà a scuola domani mattina, 7 marzo, alla presenza di autorità scolastiche, insegnanti e studenti. In quell’occasione, il Sindaco Renzo Carraretto e l’Assessore alla Cultura-Istruzione Roberta Panzarin consegneranno le pergamene alle premiate.

CASIER – Sala gremita e pubblico perfino sulle scale della Biblioteca di Casier, sabato 4 marzo. Un pomeriggio all’insegna della scrittura, delle emozioni e dell’empatia per le premiazioni della IX edizione del Concorso Letterario Nazionale Rosso d’Inverno promosso dall’amministrazione comunale di Casier.

Il tema 2022 di Rosso d’Inverno, ispirato alla luna evocata da Giacomo Leopardi nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia “Che fai tu, luna, in ciel?” ha dato vita a molteplici interpretazioni, tutte lodate per l’originalità e la padronanza della lingua italiana dalla giuria del premio presieduta dall’avvocato Maria Elisa Aloisi e dai giurati Cristina Colombera, Alessandro Sbrogiò, Carmela Tomei e Mara Zia.

ROSSO D’INVERNO PREMIA I TALENTI LOCALI. Molti i racconti, giunti da tutta Italia. Se l’anno scorso gli elaborati vincenti arrivavano da Varese, Roma, Milano e Verona l’edizione 2022 ha premiato il talento degli scrittori locali: il podio del concorso, infatti, vede al secondo posto la giovanissima moglianese Letizia Marton: a soli 15 anni Letizia con il suo Come Fiamme “sbaraglia” la concorrenza degli adulti. Ma non finisce qui, perché la moglianese si è aggiudicata anche il Premio Speciale Giovani Scrittori Under 18. Terza classificata Anna Rossetto di Preganziol con“Un lume nel cielo”.

Letizia Marton

Anna Rossetto

PRIMO PREMIO ALLA TOSCANA. Voto unanime della giuria per “Della stessa sostanza del padre”, che ha convinto e commosso tutti. Sul gradino più alto del podio sale quindi la farmacista pistoiese Sandra Puccini, arrivata a Casier con la famiglia proprio per la premiazione.

Sandra Puccini

“Sono molto felice di ospitare questa iniziativa per la prima volta negli spazi della biblioteca comunale – ha esordito il Sindaco Renzo Carraretto – siamo giunti alla IX edizione 2022 del Concorso Letterario Nazionale Rosso d’Inverno, legato al fiore più bello del nostro territorio, il radicchio rosso, detto anche “fiore d’inverno” ed ecco spiegato il perché’ del nome del nostro concorso. Abbiamo da poco concluso la 36^ edizione della festa del radicchio che ha avuto un incredibile successo: ringrazio il presidente dell’Associazione Produttori Radicchio Rosso di Dosson, Raimondo Dotta, che anche quest’anno ha sostenuto il premio con i doni delle valigette di radicchio; il Comune ha curato invece la creazione di una cartolina basata su un’opera d’arte che ritrae il radicchio e l’annullo filatelico”.

“Un grande “grazie!” a tutti gli autori che hanno aperto il loro cuore inviando le loro storie ma soprattutto – non me ne vogliano gli adulti – un immenso grazie, un grazie grande come una casa, a tutti gli studenti dell’istituto Comprensivo e ai loro docenti che per il secondo anno consecutivo hanno commosso la giuria con i loro bellissimi temi – ha concluso Carraretto. – Trovo che questo investimento culturale sui nostri giovani sia un bellissimo dono per tutta la comunità”.

“Avrei una lunga fila di grazie – ha continuato l’Assessore a Cultura, Istruzione, Turismo e Attività Produttive Roberta Panzarin – il concorso letterario è un progetto dell’assessorato alla cultura ma è di tutta l’amministrazione che ha ereditato, accolto, nutrito e fatto crescere questo meraviglioso progetto. Questa è un’edizione rinnovata che poggia le sue radici profonde nella connotazione identitaria del nostro territorio o perché si lega al nostro fiore d’inverno, collegato alla festa del radicchio. Il nostro fiore d’inverno è stato poi l’ispirazione per un altro concorso letterario, dedicato ai ragazzi dell’istituto comprensivo. Mi preme salutare i familiari di Francesca Rago che sono qui con noi, è lei l’ispiratrice del nostro memorial, un concorso che vuole gettare un seme all’interno della nostra gioventù, dei nostri ragazzi, per portarli sempre più verso la lettura e la scrittura”.

MEMORIAL FRANCESCA RAGO. Sabato a Casier c’erano anche loro, i familiari di Francesca Rago, la studentessa di 18 anni travolta nel febbraio del 2014 da un furgone mentre attraversava la strada nelle strisce pedonali. Il memorial a lei dedicato, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, ha visto impegnati gli studenti delle classi seconde e terze Antonio Vivaldi dell’Istituto Comprensivo Statale di Casier. Una formula vincente iniziata lo scorso anno e che è proseguita anche per questa seconda edizione: i temi dei ragazzi, infatti, in prima battuta sono stati valutati dagli stessi compagni di classe, che hanno scelto quali inviare alla giuria del premio principale per la valutazione finale. Tutti i temi hanno appassionato i giurati per la proprietà del linguaggio, l’originalità e il coraggio di mettere a nudo la propria anima di questi giovani talenti in erba.

Vincono la II edizione del Memorial Francesca Rago Asia Volpato della 2^E e Aurora Swami Abate della 3^C, i cui temi sono stati letti sabato davanti al pubblico suscitando grande emozione. La cerimonia ufficiale per gli studenti avverrà a scuola domani mattina, 7 marzo, alla presenza di autorità scolastiche, insegnanti e studenti. In quell’occasione, il Sindaco Renzo Carraretto e l’Assessore alla Cultura-Istruzione Roberta Panzarin consegneranno le pergamene alle premiate.

I PREMI

ROSSO D’INVERNO – 1° Premio di 500,00 euro, attestato e valigetta di radicchio rosso IGP. 2° Premio di 300,00 euro, attestato e valigetta di radicchio rosso IGP. 3° Premio di 200,00 euro, pergamena e valigetta di radicchio rosso IGP. Premio Speciale Giovani Scrittori (Under 18) di 200,00 euro, attestato e valigetta di radicchio rosso IGP. Tutti i racconti selezionati saranno pubblicati sul quotidiano online ‘Il Nuovo Terraglio’, sul settimanale online ‘Giornale delle Buone Notizie’ e sul sito istituzionale del Comune di Casier.

MEMORIAL FRANCESCA RAGO – Un assegno di 100 euro agli studenti vincitori accompagnato dalla stessa pergamena del concorso principale.